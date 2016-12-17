Россию и Японию свяжет переход стоимостью в 1 триллион рублей

Стоимость создания сухопутного перехода между Россией и Японией может составить около 1 трлн рублей, считает генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Стоимость первого этапа проекта создания прямого железнодорожного сообщения с Японией, предусматривающего возведение постоянного перехода с материка на Сахалин, оценивается примерно в 400 млрд рублей, сообщил ТАСС вице-президент "Российских железных дорог" (РЖД) Вячеслав Павловский на открывшемся в пятницу российско-японском бизнес-форуме в Токио.

Что касается второго этапа, в рамках которого могут быть связаны Сахалин и Хоккайдо, Павловский отмечал, что "предстоит выполнить комплексную и сложную работу по актуализации технико-экономического обоснования". По его словам, синергический эффект от строительства постоянного перехода между Сахалином и Хоккайдо будет значительным.

"Объем инвестиций на два транспортных перехода, я думаю, составит около 1 трлн рублей с учетом модернизации инфраструктуры острова Сахалин и обустройства подходов на Дальнем Востоке", - сказал ТАСС Иванкин.

Мост или тоннель?

Железнодорожный переход между Россией и Японией может быть реализован как в формате моста, так и в формате тоннеля, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

"Скорее всего, для реализации данного проекта будут использованы мостовые транспортные переходы, которые будут включать в себя и автомобильное, и железнодорожное сообщение. Строительство тоннелей приведет к серьезному удорожанию проекта", - добавил Иванкин.

По его мнению, строительство может начаться одновременно между материком и Сахалином и Хокайдо и Сахалином, и с учетом проектно-изыскательских работ проект займет от трех до пяти лет. Эксперт также отметил высокий потенциал маршрута с точки зрения пассажирского сообщения, а вот перспективы грузового сообщения, считает Иванкин, требуют детальной оценки.

"Вопрос требует серьезной технической проработки, но на первый взгляд, более предпочтительным выглядит вариант тоннеля, потому что там очень сложная ветровая и штормовая обстановка. Мост построить можно дешевле, но с точки зрения ограничений в эксплуатации тоннель предпочтительнее", - рассказал ТАСС директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.

Он также уверен, что современный уровень развития строительных технологий позволяет построить между РФ и Японией как мост, так и тоннель. "В любом случае, стоит вопрос о грузовой базе этого проекта - он будет иметь смысл, если мы прогнозируем интенсивные экономические связи между странами и со всем Азиатско-Тихоокеанским регионом, которые оправдают это очень дорогое и сложное строительство. Есть три компонента: политическое согласие, глубокий технико-экономический расчет, который включает прогноз экономических связей в регионе и, наконец, проектирование и строительство. Думаю, для наших проектировщиков кооперация с японскими коллегами была бы очень полезна, и не только по этому проекту", - пояснил Блинкин.

Руководитель Центра инфраструктурных проектов Института транспорта и транспортной политики ВШЭ Сергей Чеботарев напомнил, что тоннель начинали строить еще в 1950-е годы. "Там еще сохранились шахтные стволы, насколько я знаю, но потом это строительство было заморожено. И тоннель, и мост вполне реальны. Стоимость будет зависеть от конкретной трассы", - указал он.

По мнению Чеботарева, плюс строительства тоннеля заключается в отсутствии влияния внешней среды, тогда как организация движения по мосту в условиях сильного ветра потребует дополнительных технических мероприятий. "Фактически это не будет мост в чистом виде - скорее, тоннель на опорах, что-то типа пролетного строения с серьезными ветрозащитными экранами. Кроме того, может быть влияние льда на опоры моста, когда пролив замерзает. Минус тоннеля в том, что его строительство дороже. Я думаю, что в 1,5-2 раза", - уточнил он.

Эксперты также сходятся во мнении, что на данном этапе проект требует детального транспортного, экономического и экологического анализа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.