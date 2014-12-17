Девы рванут по магазинам

Гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря

Овен. Если вы не будете швырять деньги направо и налево, то вашей финансовой стабильности ничего не будет угрожать. Могут появиться новые источники дохода. Так что можете строить приятные планы, как их потратить.

Телец. На этой неделе крайне нежелательны крупные покупки и вложение денег в различные предприятия. Не отказывайтесь от финансовой помощи со стороны партнеров или родственников. В выходные появится немало соблазнов, постарайтесь не тратить лишнего.

Близнецы. У вас грандиозные планы, но не забывайте о том, что они нуждаются в определенных вложениях, следовательно, ваши финансы заметно поубавятся. Но если вы откладывали деньги на крупную покупку или путешествие, то сейчас можете осуществить задуманное.

Рак. Финансовое положение может оказаться шатким, особенно в середине недели. Все, что может сломаться и порваться, сделает это в самый неподходящий момент, потребовав дополнительных затрат. Но в пятницу возможны денежные поступления.

Лев. Не стоит соглашаться на заманчивые финансовые предложения, так как в противном случае вероятны финансовые затруднения. Будьте осторожны с чужими деньгами, есть риск их потерять или потратить не по назначению, не создавайте себе лишних неприятностей.

Дева. Неделя стабильна в финансовом плане. Во вторник вероятна прибыль или денежные поступления. Субботу можно посвятить крупным покупкам и приобретениям. Звезды рекомендуют сравнить цены в разных магазинах.

Весы. С деньгами возможны определенные проблемы. Рекомендуется тщательно контролировать все вопросы финансового характера, чтобы уберечь себя от ненужных расходов и потерь. Сейчас не стоит заключать сделок с недвижимостью, пока подумайте и повыбирайте.

Скорпион. На этой неделе нежелательны любые поездки и командировки, поскольку ничего, кроме усталости, они не принесут. Финансовое положение будет стабильным, несмотря на возникшие в начале недели непредвиденные затраты. Вас ждет зарплата или премия.

Стрелец. Финансовое положение обещает стать более чем стабильным, вы с уверенностью можете смотреть в завтрашний день. Хорошее время для заключения сделок, они принесут плоды уже в самом ближайшем будущем. Однако не стоит излишне бурно отмечать свои финансовые удачи.

Козерог. Ваши дела сейчас весьма успешны. Но эта неделя потребует особой аккуратности в финансовой сфере, особенно если дело касается наличных. Звезды рекомендуют чаще пользоваться пластиковой картой. Так удобнее.

Водолей. Стабильность вашего финансового положения может оказаться под вопросом. Вас может напугать рост цен или колебания курса валют. Однако постарайтесь не паниковать. Ситуация скоро улучшится. Настройте себя на успех.

Рыбы. Расходы на этой неделе значительно уменьшатся, а в среду, скорее всего, грядет новое денежное поступление. В пятницу воздержитесь от принятия заманчивых финансовых предложений, их могут сделать мошенники.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.