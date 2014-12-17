Подвиг итурупской четверки стал настоящей мировой сенсацией

В начале 2015 года исполняется 55 лет со времени легендарного 50-дневного дрейфа четверки отважных советских солдат по Тихому океану

На днях мировые СМИ наперебой рассказали историю чудесного спасения двух рыбаков из Папуа - Новой Гвинеи. Рыбаки чудом выжили после пятимесячного пребывания в открытом океане на расстоянии в тысячу километров от берегов Новой Гвинеи. Все это время они находились на небольшой лодке, питались сырой рыбой и пили дождевую воду.

Испытания, выпавшие на долю трех моряков из Папуа - Новой Гвинеи, начались в июле этого года. Трое мужчин - 54-летний Майкл БОЛОНГ, 28-летний Амброс ВАВУТ и 48-летний Фрэнсис ДИМАНСОЛ - отправились на небольшой лодке на рыбалку. Неожиданно мотор заглох. Отремонтировать его не удалось. Поскольку у моряков не было спасательного оборудования и сигнальных ракет, они не могли подать сигнал бедствия для проплывающих мимо кораблей. А тем временем лодку уносило в открытый океан. За 5 месяцев она ушла от берега на 1,5 тыс. км. Морякам пришлось пережить несколько мощных штормов. Во время одного их них Димансол, увы, не выжил - его состояние здоровья изначально было слабым. Растерзанную лодку с лежащими в ней двумя мужчинами случайно обнаружили моряки рыболовного судна в 150 км от острова Капингамаранги в Микронезии. Спасенных срочно доставили в больницу. Доктора обещают выписать их из больницы через неделю.

Кстати, спасение рыбаков в Тихом океане стало вторым подобным случаем за этот год. Ранее уроженец Сальвадора Хосе АЛЬВАРЕНГА провел в открытом океане 13 месяцев без запасов провизии. В январе лодка моряка достигла Маршалловых островов в Микронезии, где его нашли местные жители.

Между тем в январе 2015 года исполнится 55 лет с начала легендарного 49-дневного (а по другим сведениям 51-дневного) дрейфа четверки отважных советских солдат, которых на утлой барже унесло в бушующее море от острова Итуруп. Их подвиг тогда стал настоящей мировой сенсацией, а в СССР о похождении героев писали книги и снимали кино. Молодые ребята не рвались к славе и известности, не мечтали о подвигах, просто однажды жизнь поставила их перед выбором: стать героями или умереть.

Баржа против океана

Январь 1960 года, остров Итуруп, один из тех самых остров Южно-Курильской гряды, которыми по сей день грезят японские соседи.

Из-за каменистого мелководья доставка грузов на остров кораблями крайне затруднена, и поэтому функцию перевалочного пункта, «плавучего причала» у острова выполняла самоходная танкодесантная баржа Т-36. Для тех функций, что баржа выполняла у Итурупа, она вполне подходила. Если, конечно, на море не было шторма.

А 17 января 1960 года стихия разыгралась не на шутку. Около 9 часов утра ветер, достигавший 60 метров в секунду, сорвал баржу со швартовки и стал уносить ее в открытое море.

Когда шторм стих, начались поиски. На берегу были найдены некоторые вещи с баржи, и военное командование пришло к выводу, что баржа вместе с находившимися на ней людьми погибла.

На борту Т-36 в момент ее исчезновения находились четверо солдат: 21-летний младший сержант Асхат ЗИГАНШИН, 21-летний рядовой Анатолий КРЮЧКОВСКИЙ, 20-летний рядовой Филипп ПОПЛАВСКИЙ и еще один рядовой, 20-летний Иван ФЕДОТОВ.

Родным солдат сообщили: их близкие пропали без вести при исполнении воинского долга. Но за квартирами все-таки установили наблюдение: вдруг кто-то из пропавших не погиб, а попросту дезертировал?

Но большинство сослуживцев ребят полагали, что солдаты сгинули в океанской пучине…

Четверка же, оказавшаяся на борту Т-36, в течение десяти часов боролась со стихией, пока наконец шторм не стих.

Сержант Зиганшин и его товарищи не были моряками - они служили в инженерно-строительных войсках, которые на сленге именуются «стройбатом».

На баржу их отправили разгружать грузовое судно, которое вот-вот должно было подойти. Но ураган решил иначе…

Из продовольствия на барже оказались буханка хлеба, две банки тушенки, банка жира и несколько ложек крупы. Были еще два ведра картошки, которую во время шторма раскидало по машинному отделению, отчего она пропиталась мазутом. Опрокинуло и бачок с питьевой водой, которая частично перемешалась с морской. Еще была на судне печка-буржуйка, спички да несколько пачек «Беломора».

Судьба над ними будто бы издевалась: когда шторм затих, Асхат Зиганшин нашел в рубке газету «Красная звезда», в которой говорилось, что как раз в районе, куда их уносило, должны состояться учебные ракетные пуски, в связи с чем весь район был объявлен небезопасным для мореплавания.

Солдаты сделали вывод: искать их в этом направлении никто не будет до конца ракетных пусков. Значит, необходимо продержаться до их окончания.

Глоток воды и кусок сапога

День за днем, неделя за неделей… Еды и воды все меньше. Как-то сержант Зиганшин вспомнил рассказ школьной учительницы о матросах, потерпевших бедствие и страдавших от голода. Те моряки варили и ели кожаные вещи. Ремень сержанта был кожаным.

Сначала сварили, покрошив в лапшу, ремень, потом ремешок от разбитой и неработающей рации, потом стали есть сапоги, содрали и съели кожу с оказавшейся на борту гармошки…

С водой дело обстояло совсем плохо. Кроме похлебки, ее доставалось каждому по глотку. Один раз в двое суток.

За все время дрейфа в четверке не произошло ни одной ссоры, ни одного конфликта…

«Спасибо, мы сами!»

2 марта они впервые увидели проходящее вдали судно, но, кажется, сами не поверили в то, что перед ними не мираж. 6 марта новый корабль показался на горизонте, но отчаянные сигналы о помощи, которые подавали солдаты, на нем не заметили.

7 марта 1960 года авиационная группа с американского авианосца «Кирсардж» обнаружила баржу Т-36 примерно в тысяче миль северо-западнее острова Мидуэй. Полузатопленная баржа, которая не должна удаляться от берега на расстояние больше 300 метров, прошла больше тысячи миль по Тихому океану, преодолев половину расстояния от Курил до Гавайев.

Американцы в первые минуты не понимали: что, собственно, за чудо перед ними и что за люди плывут на нем?

Но еще больший шок моряки с авианосца пережили, когда доставленный с баржи вертолетом сержант Зиганшин заявил: у нас все нормально, нужно топливо и продукты, и мы сами доплывем до дома...

Герои или изменники?

На борту авианосца, когда стало ясно, что они спасены, силы окончательно оставили солдат. Когда они отоспались, их начал мучить страх совсем иного рода - на дворе-то была холодная война, а помощь им оказал не кто-нибудь, а «вероятный противник». К тому же к американцам в руки попала советская баржа.

Капитан «Кирсарджа», кстати, никак не мог взять в толк, отчего солдаты так рьяно требуют от него погрузить на борт авианосца это ржавое корыто? Чтобы успокоить их, он сообщил им: баржу в порт отбуксирует другое судно.

На самом деле американцы потопили Т-36 - не из-за желания нанести вред СССР, а потому, что полузатопленная баржа представляла угрозу судоходству.

К чести американских военных, по отношению к советским солдатам они вели себя очень достойно. Никто не мучил их расспросами и допросами, больше того, к каютам, где они жили, приставили охрану - чтобы не докучали любопытные.

Но солдат волновало, что они скажут в Москве. А Москва, получив новости из США, некоторое время молчала. И это объяснимо: в Советском Союзе ждали, не попросят ли спасенные политического убежища в Америке, дабы со своими заявлениями не попасть впросак.

Когда же стало ясно, что военные не собираются «выбирать свободу», про подвиг четверки Зиганшина заговорили по телевидению, на радио и в газетах, и сам советский лидер Никита ХРУЩЕВ послал им приветственную телеграмму.

«Как на вкус сапоги?»

Первая пресс-конференция героев состоялась еще на авианосце, куда вертолетами доставили около полусотни журналистов. Закончить ее пришлось раньше времени: у Асхата Зиганшина носом пошла кровь.

Позже ребята дали массу пресс-конференций, и практически везде задавали один и тот же вопрос:

- А как на вкус сапоги?

«Кожа очень горькая, с неприятным запахом. Да разве тогда до вкуса было? Хотелось только одного: обмануть желудок. Но просто кожу не съешь: слишком жесткая. Поэтому мы отрезали по маленькому кусочку и поджигали. Когда кирза сгорала, она превращалась в нечто похожее на древесный уголь и становилась мягкой. Этот «деликатес» мы намазывали солидолом, чтобы легче было глотать. Несколько таких «бутербродов» и составляли наш суточный рацион», - вспоминал потом Анатолий Крючковский.

Уже дома тот же вопрос задавали школьники. «Сами попробуйте», - пошутил как-то Филипп Поплавский. Интересно, сколько сапогов сварили после этого мальчишки-экспериментаторы в 1960-х?

К моменту прибытия авианосца в Сан-Франциско герои уникального плавания, продлившегося, по официальной версии, 49 дней, уже немного окрепли. Америка встречала их восторженно: мэр Сан-Франциско вручил им «золотой ключ» от города.

Итурупская четверка

Солдат радушные хозяева одели в костюмы по последней моде, и американцы буквально влюбились в русских героев. На фотографиях, сделанных в то время, они действительно смотрятся великолепно - ни дать ни взять «ливерпульская четверка».

Специалисты восхищались: молодые советские парни в критической ситуации не потеряли человеческий облик, не озверели, не вступили в конфликты, не скатились до каннибализма, как это случалось со многими из тех, кто попадал в аналогичные обстоятельства.

А простые жители США, глядя на фото, удивлялись: разве это враги? Милейшие ребята, немного стеснительные, что только добавляет им шарма. В общем, для имиджа СССР четверо солдат за время своего пребывания в США сделали больше, чем все дипломаты.

Кстати, что касается сравнений с «ливерпульской четверкой», Зиганшин с товарищами не пели, но в истории отечественной музыки оставили след при помощи композиции под названием «Зиганшин-буги». Ее можно легко найти в Интернете.

Слава приходит, слава уходит…

По возвращении в СССР героев ждал прием на высшем уровне - в их честь был организован митинг, солдат лично принимали Никита Хрущев и министр обороны Родион МАЛИНОВСКИЙ.

Всех четверых наградили орденами Красной Звезды, про их плавание сняли фильм, написали несколько книг…

Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и Асхат Зиганшин по рекомендации командования поступили в Ленинградское военно-морское среднетехническое училище, которое окончили в 1964 году.

Иван Федотов, парень с берегов Амура, вернулся домой и всю жизнь проработал речником. Его не стало в 2000 году.

Филипп Поплавский, поселившийся под Ленинградом, после окончания училища работал на больших морских судах, ходил в заграничные плавания. Он скончался в 2001 году.

Анатолий Крючковский живет в Киеве, много лет проработал заместителем главного механика на киевском заводе «Ленинская кузница».

Асхат Зиганшин после окончания училища поступил механиком в аварийно-спасательный отряд в городе Ломоносове под Ленинградом, женился, воспитал двух прекрасных дочерей. Выйдя на пенсию, поселился в Петербурге.

Они не рвались к славе и не переживали, когда слава, коснувшись их на несколько лет, пропала, словно ее и не было.

Но героями они останутся навеки.

Андрей СИДОРЧИК, Topwar.Ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.