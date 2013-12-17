Непрерывная циклоническая деятельность над морями Дальнего Востока дает свои плоды

Причем далеко не равнозначные. Так, охотоморский циклон принес на восточное побережье Хабаровского края обильные снегопады. Досталось также и Сахалину. А вот в Приморье снега нынче не так много, особенно в краевой столице.

А все потому, что наш край находится в тыловой части циклона - холодный воздух понижает температурный фон, но снежных бурь это не гарантирует. Может быть, и к лучшему.

В четверг некое подобие снегопада ожидается во ВЛАДИВОСТОКЕ, а в остальные дни сохранится морозная ветреная погода с дневной температурой 6-10 ниже нуля. Зима в столице края ожидается малоснежная и, в общем-то, унылая. А когда на главный город Приморья опускается ночь, то воздух остывает уже до 12-17 градусов мороза.

Со вторника по пятницу будет сыпать снег на улицы и площади ХАБАРОВСКА. При этом дневная температура в городе на берегу Амура не превысит 9-14 градусов мороза. После захода солнца в столице соседнего края становится прохладнее – до минус 15-20.

Зато в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ на текущей неделе осадков вовсе не ожидается. Но и теплее в главном городе Приамурья не станет – даже днем морозы доходят до 13-17 градусов. Очень некомфортно в столице Амурской области и с наступлением сумерек – температура понижается до минус 19-24.

Вновь засыплет снегом многострадальный ЮЖНО-САХАЛИНСК – осадки здесь возможны всю неделю. В дневные часы температура будет колебаться от плюс 1 до минус 3. По ночам же в столице островной области становится еще прохладнее – до 4-10 градусов мороза.

А вот в суровом МАГАДАНЕ сейчас стало еще суровее – даже днем температура в эти дни выше 15-22 градусов мороза вряд ли поднимется. Совсем уж кошмарный холод приходит по ночам – до 23-30 ниже нуля! В четверг в городе возможен снег.

Как обычно мягкая погода наблюдается в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Днем возможны температурные перепады от плюс 2 до минус 3. В ночные часы мороз усиливается до 4-8 градусов. С пятницы по воскресенье в столице Камчатского края ожидается снег.

По данным Интернета.

газета "Золотой Рог", Владивосток.