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Большинство пострадавших от наводнения в Хабаровском крае ждут строительства нового жилья
Более половины жителей Хабаровского края, потерявших во время наводнения жилье, предпочли денежную компенсацию вместо квартир. Жилье в натуральной форме предпочли в основном жители Хабаровска.
На единовременную денежную выплату, в основном, претендуют жители Комсомольска-на-Амуре и сельских поселений.
Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, всего на предоставление нового жилья имеют право 1 тыс. 76 собственников. Все они подали заявления в органы социальной защиты по месту жительства. По закону, собственники имеют право на жилье в натуральной форме, либо могут самостоятельно приобрести или построить жилое помещение. В этом случае органами социальной защиты населения будет направлена на счет продавца или застройщика единовременная выплата.
«В итоге почти половина из подавших заявление (46%) захотели получить жилье в натуральной форме. В этом случае собственники могут выбрать - либо им приобретается жилье на вторичном рынке, либо - строится новое. Подавляющее большинство пострадавших (475 человек) решили дождаться строительства нового жилья», - сказано в сообщении.
В то же время, получить единовременную денежную выплату (ЕДВ) решили 577 человек (54%).
«Сейчас идет активная работа по согласованию списков граждан на эти выплаты. Итогом этой работы станет получение гражданином свидетельства на ЕДВ. Свидетельства уже получили 62 человека. Теперь эти люди ищут подходящее жилье. Определившись, они приходят в органы социальной защиты населения с договором купли-продажи или договором долевого участия, и выплата перечисляется на счет продавца или застройщика», - сказала заместитель начальника управления - начальник отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки министерства социальной защиты населения края Лариса КУЛИКОВА, слова которой приводятся в сообщении.
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