Глава ВАС РФ считает событием года начало подачи исков через интернет

Председатель Высшего арбитражного суда РФ Антон Иванов считает основным событием года в юридической сфере начало работы онлайн-сервиса подачи исковых заявлений в арбитражные суды в электронном виде.

"Я считаю, что основное событие года, если говорить об арбитражных судах, то это начало работы сервиса подачи исковых заявлений через интернет. Это впервые произошло, и, конечно, для нас это очень важное событие. Что касается общей юридической ситуации в стране, то основным событием является то, что это - год выборов", - сказал Иванов на Международном юридическом конгрессе (МЮК) "Право и модернизация: опыт, перспективы, тенденции", организованный агентством РАПСИ совместно с РИА Новости.

Председатель ВАС РФ является модератором на сессии конгресса "Корпоративное право".

Для обращения в арбитражный суд через интернет требуется зарегистрироваться и заполнить формы, размещенные на официальном сайте ВАС в сети. Сервис подачи документов доступен по адресу: http://my.arbitr.ru/.Воспользоваться им могут лица, обращающиеся в любой из 112 государственных арбитражных судов.

Поправки в Арбитражный процессуальный кодекс, позволяющие участникам процесса подавать документы в электронном виде, вступили в действие с 22 октября 2010 года.

В связи с технической реализацией такой возможности ВАС РФ своим приказом утвердил "Временный порядок подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде". В документе поясняется, что лицо, участвующее в деле, должно отсканировать документы, которые собирается направить в суд, и приводятся минимальные требования к параметрам сканирования.

Временный порядок также подробно разъясняет, какие заявления могут подавать участники споров и какой набор документов должен прилагаться к каждому из исковых заявлений.

Документы, поступившие в электронном виде, принимаются сотрудником ВАС РФ, который проверяет их комплектность и соответствие требованиям Временного порядка. Если все условия соблюдены, отправитель документов уведомляется о получении документов, в противном случае - о невозможности принять документы.

Затем набор документов направляется в судебный состав данного суда либо в вышестоящий суд для вынесения решения о принятии документов к производству, пишет РИА Новости.