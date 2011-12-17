Медведев предоставил отсрочку от армии всем аспирантам до 2013 года

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря, ZRPRESS. Президент России Дмитрий Медведев изменил условия отсрочки от службы в армии для аспирантов и поправил закон об альтернативной гражданской службе, сообщает пресс-служба Кремля 1 декабря.

Изменения, внесенные в закон "О воинской обязанности и военной службе", предполагают, что отсрочка от службы в армии будет предоставлена гражданам, получающим очное послевузовское профобразование в аккредитованных учреждениях.

"Рассматриваемая категория граждан в период с 1 января 2012 года по 1 января 2013 года будет иметь право на отсрочку от призыва на военную службу независимо от того, имеют ли образовательные учреждения (научные организации) государственную аккредитацию по программам послевузовского профессионального образования, а с 1 января 2013 года - только при наличии таковой", - уточняет пресс-служба.

При этом граждане, которые получат отсрочку от призыва на военную службу до вступления в силу каждого из федеральных законов, будут ею пользоваться в течение всего периода обучения, пишет РИА Новости.

Изменения в закон об альтернативной службе предполагают, что теперь граждане, выбравшие этот вариант, обязаны будут состоять на воинском учете. Это позволит им бесплатно проходить медицинское освидетельствование в военно-врачебных комиссиях.

"Федеральным законом также урегулированы вопросы, связанные со смертью (гибелью) гражданина в период прохождения альтернативной гражданской службы", - сообщает пресс-служба.

Так, законом регламентируются вопросы доставки гроба с телом умершего к выбранному родственниками месту погребения, а также оплаты связанных с этим расходов.

Лица, которым предоставляется или может быть предоставлена отсрочка, в соответствии с российским законом о воинской обязанности