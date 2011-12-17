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Парусник "Паллада" три дня пробудет в китайском порту Далянь
Парусник "Паллада" отправился из Владивостока в учебное плавание по Японскому морю 18 ноября. На борту фрегата несут службу более 100 курсантов. Это студенты Дальрыбвтуза, Владивостокского морского колледжа и Дальневосточного мореходного училища из Находки. За время рейса парусник посетит Китай и Южную Корею.
"Паллада" бросил якорь в китайском порту Далянь в среду утром. После прохождения таможенного и пограничного контроля фрегат стал к причалу", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, стоянка парусника продлится три дня. За это время курсанты посетят достопримечательности города, а на борт фрегата для экскурсий, смогут подняться все желающие.
"Ребята посетят парки и музеи, прогуляются по городу и познакомятся с местными жителями", - уточнил он.
После Даляня, "Паллада" отправится в южнокорейский порт Пусан. Этот переход будет коротким.
"В Пусане курсантов ждет большая экскурсионная программа. Ожидается, что "Паллада" вернется во Владивосток в середине декабря", - сказал представитель пресс-службы Дальневосточного государственного рыбохозяйственного университета.
Фрегат "Паллада" построен в 1989 году на верфи польского города Гданьск. Флаг на судне был поднят 4 июля 1989 года. Фрегат 12 лет провел в плаваниях, посетив 101 порт в 35 странах. Парусник занесен в книгу рекордов Гиннесса как самое быстроходное парусное судно в мире, развивающее скорость более 18 узлов.
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