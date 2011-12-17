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Парусник "Паллада" три дня пробудет в китайском порту Далянь

17 Декабря 2011, 17:36 | Дальний Восток

Парусный фрегат "Паллада" 30 ноября прибыл в китайский порт Далянь во время очередного учебного рейса по Японскому морю, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Дальневосточного государственного рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуз), которому принадлежит судно.

Парусник "Паллада" отправился из Владивостока в учебное плавание по Японскому морю 18 ноября. На борту фрегата несут службу более 100 курсантов. Это студенты Дальрыбвтуза, Владивостокского морского колледжа и Дальневосточного мореходного училища из Находки. За время рейса парусник посетит Китай и Южную Корею.

"Паллада" бросил якорь в китайском порту Далянь в среду утром. После прохождения таможенного и пограничного контроля фрегат стал к причалу", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, стоянка парусника продлится три дня. За это время курсанты посетят достопримечательности города, а на борт фрегата для экскурсий, смогут подняться все желающие.

"Ребята посетят парки и музеи, прогуляются по городу и познакомятся с местными жителями", - уточнил он.

После Даляня, "Паллада" отправится в южнокорейский порт Пусан. Этот переход будет коротким.

"В Пусане курсантов ждет большая экскурсионная программа. Ожидается, что "Паллада" вернется во Владивосток в середине декабря", - сказал представитель пресс-службы Дальневосточного государственного рыбохозяйственного университета.

Фрегат "Паллада" построен в 1989 году на верфи польского города Гданьск. Флаг на судне был поднят 4 июля 1989 года. Фрегат 12 лет провел в плаваниях, посетив 101 порт в 35 странах. Парусник занесен в книгу рекордов Гиннесса как самое быстроходное парусное судно в мире, развивающее скорость более 18 узлов.

Автор: РИА "Новости"
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