www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

"Черная пятница" началась в США с очередей за электроникой

17 Декабря 2011, 17:37 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. В США "черная пятница" - начало рождественского шопинга с самыми впечатляющими скидками года - началась с очередей за электроникой, сообщает корреспондент РИА Новости.

Очередь в супермаркет Best Buy на Бродвее и 62-й стрит в Нью-Йорке заворачивает за несколько кварталов. Покупатели выходят из магазина с огромными упаковками домашних кинотеатров - в эту ночь они обходятся примерно на 30% дешевле. Незначительная очередь из нескольких десятков человек появилась у центрального магазина Apple - персонал, переодевшийся из традиционных синих маек в красные, подбадривает ночных покупателей аплодисментами. Apple впервые участвует в "черной пятнице" - как правило, самые респектабельные бренды держат цену, не бросаясь в ажиотаж скидок.

Однако сегодня скидки Apple достигли 101 доллара на компьютеры Mac, 61 доллар - на iPad. "Черная пятница" впервые в США началась в четверг - первыми, в 9 вечера по местному времени, открылись супермаркеты игрушек Toys R Us, часом позже Wal-Mart. Macy's, Kohl's, Target и Best Buy распахнули двери в полночь. По прогнозам национальной федерации ритейлеров, несмотря на шаткую экономическую ситуацию и уровень безработицы свыше 9%, средняя американская семья намерена увеличить бюджет своего шопинга в этот день на 20 долларов к прошлому году до 385 долларов.

Численность желающих "шопинговать по-черному", по этим же прогнозам, составит 225 миллионов человек против 212 миллионов в прошлом году. Наряду с ожидаемым ростом очередей, растут и ряды тех, кто будет делать свои покупки без толчеи, не отходя от праздничного стола - объем онлайновых заказов ожидается на уровне 705 миллионов долларов против 648 миллионов в прошлую "черную пятницу". Термин "черная пятница" был введен в США водителями в 60-е годы прошлого века, поскольку все главные улицы были просто запружены машинами и пешеходами. Ритейлерам же этот день обещает карманы, набитые "по-черному".

Автор: РИА "Новости"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru