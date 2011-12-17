"Черная пятница" началась в США с очередей за электроникой

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. В США "черная пятница" - начало рождественского шопинга с самыми впечатляющими скидками года - началась с очередей за электроникой, сообщает корреспондент РИА Новости.



Очередь в супермаркет Best Buy на Бродвее и 62-й стрит в Нью-Йорке заворачивает за несколько кварталов. Покупатели выходят из магазина с огромными упаковками домашних кинотеатров - в эту ночь они обходятся примерно на 30% дешевле. Незначительная очередь из нескольких десятков человек появилась у центрального магазина Apple - персонал, переодевшийся из традиционных синих маек в красные, подбадривает ночных покупателей аплодисментами. Apple впервые участвует в "черной пятнице" - как правило, самые респектабельные бренды держат цену, не бросаясь в ажиотаж скидок.



Однако сегодня скидки Apple достигли 101 доллара на компьютеры Mac, 61 доллар - на iPad. "Черная пятница" впервые в США началась в четверг - первыми, в 9 вечера по местному времени, открылись супермаркеты игрушек Toys R Us, часом позже Wal-Mart. Macy's, Kohl's, Target и Best Buy распахнули двери в полночь. По прогнозам национальной федерации ритейлеров, несмотря на шаткую экономическую ситуацию и уровень безработицы свыше 9%, средняя американская семья намерена увеличить бюджет своего шопинга в этот день на 20 долларов к прошлому году до 385 долларов.

