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Из-за наводнения спрос на туры в Таиланд упал до 60%
Русские туристы выбирают Гоа и Китай
В связи с наводнением в Таиланде спрос российских туристов на отдых в этой стране упал до 60%. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Спрос на туры в эту страну с перелетом в Бангкок упал до 85-90%, а на весь Таиланд – до 60%, говорят туроператоры.
В качестве альтернативы Таиланду россияне сейчас выбирают бюджетный сегмент по Индии (Гоа), Объединенным Арабским Эмиратам и Китаю.
Она также заверила, что обстановка на курортах страны остается спокойной. По ее данным, там сейчас может отдыхать около 10-15 тысяч российских туристов.
С конца июля в результате нескольких тропических штормов и обильных дождей затопленными оказались две трети территории Таиланда. В результате удара стихии погибли более 500 человек, двое числятся пропавшими без вести. Наводнения продолжаются в настоящий момент в 25 из 76 провинций страны, в том числе и в Бангкоке.
24 октября российский МИД рекомендовал россиянам тщательно взвешивать целесообразность поездок в охваченный наводнениями Таиланд.
По данным Ростуризма, в прошлом году в стране отдохнули 233,1 тысяча россиян, что почти на 30 тысяч больше, чем в 2009 году. А уже в первом полугодии 2011 года Таиланд с туристическими целями посетило более 420 тысяч граждан РФ, пишет РИА "Новый регион".
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