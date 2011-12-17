Институт нефти и газа ДВГТУ отметил первый юбилей

Развитие Дальнего Востока связано с развитием нефтегазового комплекса. Намечены грандиозные проекты по строительству нефтегазопроводов, предполагается открытие крупных заводов по нефтегазопереработке и газификация всего Дальневосточного региона. Это позволит поднять экономику территории, даст новые рабочие места, повысит жизненный уровень населения.

Но осуществление грандиозных нефтегазовых проектов невозможно без кадрового обеспечения отрасли. Поэтому в 2005 г. в ДВГТУ был создан единственный в регионе Институт нефти и газа (ИНиГ), а в 2009 из его стен уже вышли первые выпускники, готовые к практической деятельности. 9 апреля институт отметил свой первый юбилей.

Поздравить молодой и востребованный экономикой институт в большой зал Пушкинского театра пришли представители региональной, городской и краевой властей, руководители компаний-партнеров, первые выпускники и студенты ИНиГ.

"Сегодня у нас праздник - мы отмечаем первый юбилей самого молодого института ДВГТУ - Института нефти и газа, - сказал в приветственном слове собравшимся ректор ДВГТУ Анвир ФАТКУЛИН. - Этот юбилей характерен тем, что его отмечают люди, которые стояли у истоков создания института, которые вложили в него душу и силы. Мы рады, что новое подразделение университета состоялось, оно востребовано и играет весьма заметную роль не только в Приморском крае, но и в России".

"ДВГТУ - старейший технический вуз на Дальнем Востоке, он оказал значительное влияние на развитие науки, образования, промышленности и культуры, и сегодня продолжает динамично развиваться, - отметил в своем поздравлении руководству ДВГТУ заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Александр ЛЕВИНТАЛЬ. - Сегодня ДВГТУ - это сочетание традиций и инноваций в области высшего технического образования. Совместная работа Центра стратегических исследований и ДВГТУ по созданию Института нефти и газа является ярким примером непосредственного участия науки и высшей школы в реализации масштабных проектов нефтегазового комплекса Дальнего Востока. Высокой оценки заслуживает вклад института в развитие нефтегазовой промышленности, экологии и освоения природных ресурсов. Развитие нефтегазовой отрасли на Дальнем Востоке - это задача федерального масштаба. А одним из первоочередных этапов является подготовка местных кадров - специалистов, знающих региональные особенности".

От имени губернатора Приморского края Институт нефти и газа с первым юбилеем поздравила и заместитель руководителя департамента образования и науки Приморья Екатерина ЧЕРНОВИЦКАЯ. Она отметила, что, несмотря на совсем юный возраст, институт состоялся и стал гордостью не только Технического университета, но и Приморского края. В своем ежегодном послании губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН неоднократно упоминал этот институт и связывал с ним надежды на создание новой нефтегазовой отрасли. "Сейчас вы в самом начале своей истории, и впереди большой путь. Желаю всем новых достижений, амбициозных проектов и реализации всего задуманного. Мы рады, что руководству института удалось создать творческую атмосферу, набрать талантливых студентов, развить их способности, заинтересовать будущей профессией. В этом институте 4 потанинских стипендиата, 8 губернаторских - это говорит о многом", - отметила Екатерина Черновицкая. Александр КОЛЬНООКИЙ, представитель администрации Приморского края, вручил благодарности от администрации Приморья ректору ДВГТУ Анвиру Фаткулину, директору Института нефти и газа Александру ГУЛЬКОВУ, преподавателям ИНиГ - Сергею СОЛОМЕННИКУ, Елене НИСКОВСКОЙ, Вячеславу СЛЕСАРЕНКО.

Директор института Александр Гульков в этот день не только принимал поздравления - в своем выступлении он познакомил собравшихся с успехами института, и поставил задачи перспективного развития.

"За столь небольшой временной период реализовано множество идей, проектов: создано 2 факультета, открыто 2 новых направления нефтегазового профиля, созданы научно-образовательный центр "Нефтегазовый комплекс Дальнего Востока" и многое другое. В настоящее время в институте обучается около 300 студентов очной формы, 140 заочной формы и 60 студентов, получающих второе высшее образование. Набор абитуриентов на специальности "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов", "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" традиционно высок. К нам приезжают получать образование абитуриенты с Сахалина и Камчатки, Якутии, Хабаровска, а также из-за рубежа. В прошлом году состоялся первый выпуск по специальности "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", который показал, что наши выпускники востребованы. Мы выпустили 24 специалиста, и все они трудоустроены. Кроме этого, в структуре Института нефти и газа создан Информационно-аналитический отдел. Имеется также Учебно-научно-исследовательский Центр нефтегазового комплекса (УНИЦ НГК), призванный решать прикладные научно-исследовательские задачи.

Нас очень радует, что в наш институт приходят самые лучшие выпускники школ, в итоге - каждый четвертый студент ИНиГ - отличник. У нас много именных стипендиатов. На ежегодной конференции нефтяников в Тюмени наши ребята второй год занимают первое место в номинации "Надежда нефти и газа".

Однако на достигнутом мы не собираемся останавливаться. В наших планах - завершить формирование Института нефти и газа, создать как минимум 7 кафедр, завершить формирование материальной базы для специальности нефтехимия, открыть магистратуру по нефтегазовому направлению, защитить две кандидатские и одну докторскую диссертацию. Это планы на ближайшие два года".

Со словами поздравления к институту обратились и многочисленные партнеры. Среди них представители "Газпром Инвест Восток" и НК "Альянс", "Спецгазремстроя" и "Востокнефтепродукта". И все отмечали высокое качество подготовки специалистов и большие перспективы развития института.