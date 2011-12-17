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Страсти вокруг трубы газопровода
Газопровод получил положительную оценку госэкспертизы. Об этом 19 февраля на пресс-конференции в Биолого-почвенном институте ДВО РАН "Здоровое будущее Приморья в наших руках" заявил председатель Координационного совета по экологическим проблемам Приморского края, заслуженный эколог РФ Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
По его словам, официального документа пока нет, но, по достоверным сведениям, проект газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток, несмотря на все протесты приморских экологов, получил положительную оценку государственной экологической экспертизы.
В прошлом году приморские ученые и экологи провели собственную общественную экологическую экспертизу проекта, вполне официальную, которую в Москве проигнорировали. Ее результат был резко отрицательный: строительство газопровода по уникальному Хасанскому району нанесет непоправимый вред экосистеме всего Приморья. "Дейта.ру" приводит слова профессора: "Если проводить газопровод, который транзитом пройдет через Хасанский район, доставляя газ из России в Корею и порождая массу проблем для жителей и природы района, то делать это надо не по суше, а по дну Амурского залива - и дешевле, и безопаснее". Кроме экологического вреда, ученые отмечают и отсутствие экономической целесообразности для Приморья этого сооружения.
Приморские экологи не собираются сдаваться и повторно отправили решения общественной экологической экспертизы в Москву.
Как сообщили "ЗР" в представительстве компании ООО "Газпроминвест-Восток", ветка на Хасан, которая вызывает споры экологов, - это второй этап строительства Восточного газопровода. Сегодня актуально строительство трубопровода Хабаровск - Владивосток - остров Русский, и этот проект прошел государственную экспертизу.
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