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Газ вышел из-под контроля
Более 30 семей из Амурска, чьи квартиры были разрушены в августе взрывом бытового газа, получат жилье до конца текущего года, подтвердили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, взрыв прогремел в Амурске 19 августа в 10-этажном жилом доме по Комсомольскому проспекту. В результате в одном из подъездов обрушились перекрытия в 12 квартирах. Погибли четыре человека, шестеро были ранены. Более 70 жильцов поврежденного подъезда - 31 семья - лишились крова. Администрация Амурска временно расселила в общежитии колледжа 16 семей, восьми семьям предоставила квартиры из категории освобожденных, еще семь семей решили проблему временного проживания самостоятельно. И лишь после акций протеста комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение предоставить постоянное жилье пострадавшим семьям до 30 декабря этого года. "Соблюдение прав граждан на получение жилья находится на контроле прокуратуры", - сказал представитель прокуратуры Хабаровского края.
Что интересно, в августе амурская городская прокуратура, которая проводила по факту происшествия общую надзорную проверку, не обнаружила нарушений законодательства со стороны должностных лиц Комсомольского филиала ОАО "Хабаровсккрайгаз" и товарищества собственников жилья. Тем не менее в октябре хабаровская прокуратура начала проверки именно с деятельности "Хабаровсккрайгаза".
Подобный интерес компания и ее хозяйство вызвали к себе ростом чрезвычайных происшествий, причиной которых стала неправильная эксплуатация газового оборудования. Как уже писал "ЗР", в этом году газ взрывался в хабаровских городах и поселках с устрашающей периодичностью - в среднем раз в месяц, всего за год - девять ЧП. И хотя газовщики утверждали, что виновниками ситуации зачастую были сами жильцы, проверки начались именно с "Хабаровсккрайгаза".
Как рассказали в прокуратуре, ситуация в отрасли газооб-служивания требует кардинальных перемен. По закону, эта служба должна проверять газовые плиты, установленные в домах потребителей не меньше чем раз в два года, но у большинства оборудования истек срок годности, а значит - инспекторы должны появляться на пороге таких квартир уже в два раза чаще. В Хабаровске эти нормативы не выполнялись.
Так, к примеру, в ходе проверки был выявлен ряд домов, квартир, техническое обслуживание которых проводилось в 2004-2005 гг. По мнению сотрудников прокуратуры, даже те проверки, которые все-таки проводились, зачастую носили бессистемный характер. Устаревшее оборудование плюс полное попустительство со стороны Крайгаза создали потенциально опасную ситуацию.
На сегодняшний день выводы у прокуратуры однозначные - ситуацию Крайгаз уже не контролирует.
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