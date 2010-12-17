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Точка отсчета: Чукотка

17 Декабря 2010, 17:27 | Дальний Восток

Посетить этот удивительный, построенный на контрастах северный край стоит хотя бы для того, чтобы оказаться в точке пересечения Полярного круга и 180-го меридиана – фантастическом месте, этаком вневременном пространстве, где граница между «вчера» и «завтра» весьма призрачна.

Что там говорить, Чукотка – это вообще другая планета, обладающая невероятным магнетизмом. Зачарованная земля, как поэтически называют ее местные туроператоры, привлекает и безоговорочно влюбляет в себя. Просто не верится, что небесная синева может быть столь пронзительной, тундра – столь сочной и многоцветной, полярная ночь – столь звездной, а жизнь – столь настоящей...

Только не ленитесь. Для того чтобы увидеть настоящую Чукотку, отправляйтесь в отдаленные уголки полуострова, где до сих пор воочию можно наблюдать за обычаями и нравами чукчей, коряков, эвенов. И обязательно посетите залив Креста в поселке Эгвекиноте: это одно из самых живописных мест полуострова, открытое БЕРИНГОМ, и, пожалуй, самая защищенная бухта Берингова моря, очень трогательно приютившаяся между высокогорными пиками. Эгвекинот мгновенно разрушает ложные стереотипы в сознании тех, кто представлял Чукотку безликой голой тундрой.

А еще вас ждут наполненные приключениями морские прогулки, посещение шумных птичьих базаров и лежбищ моржей и котиков, купание в термальных источниках и общение с внешне суровыми, но удивительно душевными коренными жителями. Если подвернется возможность, поиграйте на чукотском бубне яраре, попробуйте поймать оленя чатом и переночуйте в настоящей яранге.

Кроме того, Чукотка располагает огромным фондом охотничьих угодий, где обитают лоси и олени, глухари и куропатки, росомахи и соболь, а реки кишат рыбой, торопящейся на нерест, поэтому очень популярны охотничьи туры и рыбалка: без солидных трофеев не остается никто

Достойных посещения мест, как и хорошо продуманных маршрутов, много. Поток въездного туризма на полуостров также растет. Только за последние 4 года число туристов увеличилось с 18 000 до 22 000 человек. Среди иностранцев лидируют гости из США, Германии, Австралии. А самые популярные виды туризма – деловой, экстремальный и круизный.

В рамках действующей долгосрочной региональной целевой программы «Развитие туризма в Чукотском автономном округе на 2010-2011 годы» особое внимание уделяется поддержке субъектов туристической индустрии, разработке новых туристских маршрутов, в том числе с использованием собачьих упряжек, и продвижению территории на туристическом рынке. В частности, только в этом году Чукотский автономный округ заявил о себе на крупнейших международных туристических выставках: WTV (г. Лондон), TTG Incontri- TTI (г. Римини) и ХII «Межрегиональной Приамурской торгово-промышленной ярмарке-2010» (г. Хабаровск).

Так, на второй по величине в Европе туристической выставке World Travel Market в Лондоне, откуда только что вернулись местные туркомпании и представители Департамента культуры, спорта, туризма и информационной политики Чукотского АО, иностранные участники проявили большой интерес к круизному направлению (европейцами были подтверждены восемь круизов на Чукотку) и новому летнему предложению округа – посещению регаты «Берингия», традиционно проходящей в конце июля в Чукотском районе.

Не менее успешным оказалось и участие в итальянской выставке TTG INCONTRI-TTI в Римини. Количество посетителей стенда Чукотки подтвердило огромный интерес к новому, экзотическому для Италии региону. И наибольший интерес возможности региона с точки зрения туризма вызвали у тех представителей итальянского турбизнеса, кто работает в сфере приключенческого туризма и экспедиций, в том числе и специализирующиеся на Севере или направлении Арктика-Антарктика.

Что же касается турпотока соотечественников, то он тоже постепенно растет. Пресытившись пляжными курортами, дальневосточники начинают активно осваивать родные полярные просторы, открывая для себя новые страницы географии региона. А Чукотка в ответ на искренний интерес путешественников раскрывает свои объятия.

...Возвращаясь с бескрайних просторов этого полярного рая в суету дальневосточных городов, начинаешь иначе смотреть на привычные вещи. Многое из того, что казалось важным, оказывается второстепенным, и наоборот. И ты точно знаешь точку отсчета нового этапа жизни.

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