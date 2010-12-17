Камчатский край, Чукотский автономный округ и Магаданская область в 2011 году останутся в нынешнем часовом поясе

Об этом заявил 15 декабря журналистам полпред президента в ДФО Виктор Ишаев. Он сообщил, что накануне эти и другие вопросы обсуждались на совещании в Кремле у Руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.Нарышкина. На нем присутствовали полпреды в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, а также губернаторы. По его итогам будет сделан согласованный доклад на имя Президента Российской Федерации.

Виктор Ишаев в своем выступлении на совещании выразил точку зрения дальневосточников отменить переход с летнего на зимнее время и не делать резких движений при смене часовых поясов.

«Мы изучили практику соседних стран - Японии и Республики Корея. Там нет переходов на летнее и зимнее время. Просто работодатели самостоятельно определяют как зимой, так и летом начало и конец рабочего дня. Для нас это тоже приемлемо. Для школ, дошкольных учреждений, хозяйствующих субъектов. Законом не запрещено это регулировать", - подчеркнул В.Ишаев.

Также полпред считает, что самым восточным регионам России - Камчатке и Чукотке - не стоит спешить с переводом времени еще на один час ближе к московскому времени.

"Здесь не стоит делать каких-то резких движений. Надо посмотреть, как скажется уже состоявшийся переход этих регионов в другой часовой пояс. Камчатский край и Чукотский автономный округ уже в этом году приблизились к Москве. Если раньше временная разница составляла 9 часов, то сегодня 8. Никто не отменяет решения законодательных органов этих регионов еще приблизиться к Москве на час, однако, считаю, что торопиться с дальнейшим изменением времени не стоит. Необходимо, чтобы дальневосточники адаптировались к новому часовому поясу, мы должны оценить все преимущества и минусы, возникшие от передвижения часовых стрелок, и вернемся к этому вопросу позже», - сказал он.