Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев заявил в интервью журналистам, что интересы жителей Дальнего Востока при расширении географии льготных авиаперевозок не пострадают.

По его словам, студенты и пенсионеры Дальнего Востока в 2011 году по-прежнему будут пользоваться правом льготного пролета в Москву и Санкт-Петербург. "Несмотря на то, что программа льготных перевозок в 2011 году расширена за счет включения в нее новых городов - Читы и Улан-Удэ, а ее финансирование остается на уровне 2010 года, количество дальневосточников, которые смогут воспользоваться этим правом, не должно уменьшиться", - сказал В.Ишаев.

По данным полпреда, это станет возможным за счет снижения авиакомпаниями цен на авиабилеты для льготников на данных маршрутах. Таким образом, выделяемых государством субсидий в размере 2,5 млрд рублей хватит на прежнее количество льготников.

Ранее на заседании Совета при полпреде В.Ишаев выразил обеспокоенность, что за счет расширения географии полетов не все жители Дальнего Востока, имеющие право на льготный пролет, смогут отправиться на запад страны.

Правительство РФ определило на 2011 г. размер субсидий на одного пассажира при авиаперелетах по 9 направлениям на Дальний Восток и обратно, при этом введено субсидирование еще 4 новых направлений. Постановление N971 подписано 3 декабря.

Согласно документу, несколько сокращены предельные величины специального тарифа и размеры субсидий на каждого пассажира на перелеты в Москву и обратно из Благовещенска (до 6,4 тыс. рублей на человека), Владивостока (до 6,5 тыс.), Петропавловска-Камчатского (7,5 тыс.), Хабаровска (6,3 тыс.), Южно-Сахалинска (до 6,5 тыс.).

При перелетах в Санкт-Петербург из Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского субсидия составит 6,5 тыс. рублей.

При этом впервые вводятся субсидии в размере 6,5 тыс. рублей на перелет в Москву и обратно из Читы и Улан-Удэ, из Норильска в Сочи (7 тыс. рублей) и из Санкт-Петербурга в Норильск (5 тыс. рублей).