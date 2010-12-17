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Городские «кошки» на трекинговые ботинки незаменимы для передвижения по Владивостоку
«Кошки», в отличие от продаваемых на китайских рынках пластмассовых «ледоступов», на льду держат. Проверено на себе.
Предлагаемые «ледоступы» – что-то вроде калош с шипами, надеваемых поверх обуви. Городские же «кошки» больше напоминают конструкцию из цепей для заднеприводных машин. Например, в новом магазине «Тибет-pro» представлен модельный ряд из трех вариантов, по цене от 1100 до 1400 рублей. Последние вполне можно применять и для несложных туристических походов, длина зубов сравнима с мягкими альпинистскими «кошками» Snow line, в которых новички из приморской альпфедерации ходят на вершины до 2Б категории.
Пока продавцы помогали определиться с выбором модели, меня все еще мучили сомнения. Все-таки город, негламурно как-то… «Ты еще Trango закупись, в которых народ на зимний Эльбрус ходит», - слушаю нотации внутреннего голоса, примеряя очередное творение инженерной мысли. И тут в магазин входят две симпатичные барышни, «кошки» болтаются в руках. Сняли на входе и ноги вытерли. Чтобы кафель не портить. Надо брать! Еще городские «кошки» обещали выставить на продажу в «Олимпе» и «Попутчике», но ассортимент и ценовая политика пока не ясны.
Чтобы свести на нет использование мазями от ушибов, следует освоить новую технику хождения. На выходных мне урок давал заместитель по альпинизму Приморской федерации альпинизма Вячеслав Полярный: «Ноги на подъеме и спуске ставим параллельно, стопу опускаем сразу на всю ногу. Если «кошку» поставить только на передние или задние зубья, она соскользнет. Сначала попрактикуйтесь на незначительных уклонах рельефа». В заключение пару слов для тех, кому хождение в городских «кошках» кажется негламурным. Полагаете, что в вечернем изучении географии свежих синяков больше шарма?
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