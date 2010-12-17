Виктор Черепков : "Почему я не согласен с Путиным"

Дальневосточники и вся страна из уст Путина услышали: «В результате ввода запретительных пошлин на подержанные иномарки в 2008 году, которые больно ударили по жителям Дальнего Востока, производство автомобилей в России в 2010 году вышло на докризисный уровень.<…> В Приморье открылось производство иномарок на заводе «Sollers», в этом году будет произведено 15 тысяч автомобилей. Конечно, я был там. Пока это достаточно скромно – но это первые шаги. Знаете, если мы этих первых шагов делать не будем – у нас никогда ни фига не будет. Введение пошлин – мера не популярная, но из полумиллиона иномарок, которые поступали в порты Приморья – только 15-20 оставалось на Дальнем Востоке, а остальные шли транзитом в другие регионы. <…> В период кризиса мы пошли на ввод, по сути, запретительных пошлин на импорт. Не было ни у кого желания закрывать чей-то бизнес. Нам кого нужно было поддерживать в условиях кризиса – тех, кто производит машины в Японии и Южной Корее, или свой автопром, где работают порядка 600 тысяч человек и смежников – еще пара-тройка миллионов? У нас просто не было другого выхода. Или обеспечить завоз старой техники, или убить свой автопром и миллионы людей оставить на улице. А вместе с членами семей – это 6 млн. человек по всей стране. Это вынужденная мера. Но вместе с другими мерами – она оправдана. Мы ведем переговоры, чтобы в Приморье пришли крупнейшие производители автомобилей и комплектующих».

В своем открытом письме Президенту Медведеву и Премьеру Путину (http://asnv.ru/archives/detail.php?ID=1221) в период объявления, по сути дела, запрета на ввоз подержанных автомобилей я не просто информировал и предупреждал – но кричал во всеуслышание, призывая услышать не меня, а голос народа, по которому в очередной раз экономическая разорительная дубина власти ударила в самое сложное кризисное время.

Согласиться с этими действиями и власти и с оправдательными словами Премьера ни как ученый, ни как политик и хозяйственник я не могу по многим причинам. Между тем, за моими плечами – и опыт работы мэром во Владивостоке, и двенадцатилетний депутатский стаж, в том числе восемь из них в Государственной думе.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УДАВКА

В самый разгар дикой приватизации, которую можно приравнять к разграблению государства – когда центральные власти в период беспробудного пьянства Ельцина, абсолютно бесконтрольные со стороны народа, – растаскивали созданное народом за многие годы достояние страны, противники России руками этой же власти уничтожали не только производственные мощности – но, в первую очередь, наносили смертельные удары по военно-промышленному комплексу, и в течение нескольких месяцев уничтожили большую часть военного производства.

В то же время Владивосток, где 85% промышленного производства и обслуживания было ориентировано на ВПК, практически полностью лишился финансирования из Центра. Производство остановилось.

А это значит, что 80 процентов занятых на предприятиях ВПК моментально стали безработными. Рыбодобывающая отрасль, которая составляла остальную часть экономики Приморья, моментально развалилась – поскольку практически все суда – рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие – были или проданы за рубеж, или под иностранными флагами стали работать на зарубежные страны. Морепродукты контрабандным путем – прямо с моря, без захода в приморские порты, увозились за рубеж или перегружались на зарубежные рефрижераторы.

Дотации из центра на социальную сферу практически прекратились, экономика была парализована; исчезли деньги не только из бюджета (поскольку через налоги его нечем было пополнять) – исчезли деньги из кошельков граждан. Город остался без работы, без денег, без каких-либо надежд на выживание.

Картину дополняли разрушающиеся социальная сфера, транспортная инфраструктура, объекты бытового обслуживания… Бюджетное финансирование военнослужащих задерживалось, и многие из них тогда не получали зарплату по многу месяцев. Политический хаос в России назревал бешенными темпами, и закончился расстрелом Белого Дома в Москве. Власти всех ветвей думали не об экономике, а об удержании собственной власти.

Владивосток – где сосредоточены огромные запасы не только артиллерийского, торпедного, ракетного и стрелкового, но и ядерного оружия – представлял в тот период пороховую бочку, где главным детонатором могло стать недовольство граждан. В это время народ – впервые в истории современной России – на свободных выборах избирает меня первым в России мэром Владивостока. С большим отрывом я сумел обойти 19 соперников по выборам – кандидатов в мэры, хотя за многими из них стояли и местные криминальные группировки, и краевая власть, и власть в Кремле с огромными финансами.

В этот период можно было бы спокойно воровать вместе с властью, благо во Владивостоке было что украсть. Воровать – и преспокойно оставаться мэром хоть по сей день. Во всяком случае – занимать этот пост не меньше, чем Лужков правил Москвой. Но народ избрал меня – как честного человека – в надежде, что я остановлю весь этот беспредел. И предать свой народ, разочаровать его в сделанном выборе, растоптать надежды, что в России еще остались честные люди во власти, я не мог.

Мои противники во власти недолго были опечалены моей победой: они были уверены, что «может и хорошо, что его избрали – пусть обломает зубы. народ сам поднимет его на вилы», поскольку в этих экономических, политических, правовых условиях любая власть в таком городе обречена на погибель, тем более – власть мэра, у которого имелись только административно-хозяйственные обязанности и никаких прав, потому что из под меня незаконно вывели из подчинения и замкнули на краевую власть все районы города. В моем подчинении осталось только здание мэрии и ответственность за весь город.

Краевая власть приказала не перечислять в городской бюджет даже мизерные сборы налогов. Более того, чуть позже она распорядилась арестовать все счета мэрии – якобы за долги, которые оставили прежние градоначальники. В бюджет города практически ничего не поступало. Как выживать в этих условиях?.. Ведь это не село – где можно прокормиться огородом.

Владивосток – это крупный город, население которого (вместе с военными) на тот период составляло около миллиона человек! И всех надо обеспечить возможностью полноценно жить – а не выживать. А значит – обеспечить работой, в первую очередь. Нелишне будет напомнить, что Владивосток того времени можно было приравнять к анклаву, откуда уехать на заработки в соседние страны и регионы было почти нереально.

Встал вопрос – как обеспечить горожан работой? Как перепрофилировать военное производство? Желательно, в масштабах не только города – но и всего Приморского края. Моментально решить этот вопрос было невозможно. А центральным властям все было “до лампочки” – они были заняты переделом собственности и дележкой власти в высших сферах. Ни ученые дальневосточного отделения академии РАН, ни опытнейшие хозяйственники и экономисты советских времен, к помощи которых я обращался, ничего вразумительного предложить не могли. Спасительные экономические рецепты не находились.

Между тем, спасение не только для Владивостока и Приморья, но и для соседних регионов было на территории Зеленого Угла – одного из предместий на окраине Владивостока.

ОТКУДА НОГИ У ВЛАДИВОСТОКСКОГО АВТОМПРОМА

Принимая дела мэра, я обнаружил документ, из которого следовало – что мой предшественник, уходя в отставку, завладел небольшим участком земли в Зеленом углу. О степени законности того поступка, что натворили предшественники и сейчас я не хочу говорить – ибо к теме данного письма это не имеет прямого отношения; и тогда негоже мне было начинать с “разборок”.

А спустя короткое время, меня посетил бывший градоначальник вместе со своими компаньонами. Цель визита была вполне будничной: они попросили ввести «парочку автобусных маршрутов в район Зеленого угла». Поскольку я никогда не принимаю решений заочно, я предложил им проехаться туда вместе.

Там – на десяти сотках заасфальтированной площадки, огороженной забором – я увидел два десятка металлических торговых лотков. За тремя из них сидели старушки. Одна торговала огородной зеленью, две другие – старой посудой и домашней утварью.

– Вот видишь, организовали для огородников рыночек, – сказал мой предшественник, - покупателей нет. Потому что не ходят автобусы

– И не будет у вас покупателей, потому что сюда – через весь город – никто не поедет за укропом, даже если я десять автобусных маршрутов сюда направлю. Если вы хотите, чтобы здесь все кипело, и через это место вращались большие финансовые потоки – организуйте здесь автомобильный рынок, и я вам буду в помощь.

Долго они сопротивлялись, не понимая того, что я им предложил. Но решение о создании на территории Владивостока “виртуального автомобильного завода” мной было окончательно принято. Собрав часть своих заместителей и лучших городских экономистов, я объявил им, что единственным выходом из промышленно-финансового коллапса будет организация такого промышленно-торгового объекта, на котором сотни тысяч выброшенных на улицы безработных и членов их семей могут получить рабочие места.

И я объявил, что будем строить автомобильный завод. Все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Один из экономистов разнес мою идею в пух и прах, сказав, что АвтоВАЗ строился всем СССР с помощью итальянского FIAT десять лет, были вложены миллиарды инвалютных средств, А сейчас, мол, я предлагаю строить завод силами города, в бюджете которого нет ни копейки; а у народа, в результате реформ того времени, сгорели все сбережения. Ну, а на помощь Москвы (или других регионов) – тем более – можно было не рассчитывать.

Завод мы построим за один месяц – на добровольные деньги граждан. Это будет самое мощное виртуальное “Акционерное сообщество”. И в перспективности этого дела мне даже не придётся убеждать население. Ведь завод будет без фундамента, стен и огромных цехов – но за его ворота будет выезжать автомобилей в два раза больше, чем на АвтоВАЗе. Но – главное – будут созданы рабочие места. А на окупаемость завод выйдет в течение нескольких месяцев, далее – принося только прибыль в размере 300-400 процентов.

Надо было видеть лица участников совещания!.. Они были готовы вызвать карету “скорой помощи” и увезти меня в сумасшедший дом. Разошлись мы в непонимании. Ради справедливости замечу, что через несколько лет, когда город ожил и украсился обилием новостроек этот же ученый – который посчитал меня чуть ли не сумасшедшим прилюдно сказал в лицо моим оппонентам-разрушителям, обливавшим меня грязью: «Вам, чтобы понять Черепкова, надо ещё дорасти до его понимания». И это было высшей наградой для меня за пережитое.

Я нашел несколько единомышленников, и приступил к реализации проекта “Владивостокский автомобильный гигант”.

Всем было известно, что в Японии выпускаются автомобили достойного качества. Но не все тогда знали, что в Стране Восходящего солнца уже тогда существовали жесткие нормы и сроки по экологичности двигателей, а при некоторых технических характеристиках эксплуатация автомобилей и вовсе запрещалась.

Я вылетел в Японию – где увидел целые пирамиды из автомашин, на которых не могли или не желали ездить “капризные” японцы. Выглядело это довольно дико: полноценные машины “на ходу” были “ничьими” со всем, что было внутри, включая автомагнитолы, инструменты, аптечки… Объяснялось все это просто: владельцы старых автомобилей должны платить сборы за утилизацию. Проще было “выбросить” не нужную им автомашину.

Вернувшись, я предложил не получавшим зарплаты морякам начать работать по-другому. Их суда простаивали из-за отсутствия заказов, оставалось раздобыть деньги для начала всего этого предприятия. Мне удалось договориться с банками о предоставлении морякам и желающим привозить из Японии автомобили льготных краткосрочных кредитов под гарантии мэрии. Мы были готовы начинать, не медля ни минуты – но возникла другая проблема.

В Японии существовал порядок, при котором каждый член экипажа зарубежных судов имел право вывозить за пределы страны только один автомобиль. Мне пришлось снова лететь в Японию.

Была проделана титаническая работа: на уровне посольств и консульств решались административные и экономические вопросы; были проведены переговоры с множеством представителей местных властей в японских префектурах и таможенных управлениях и даже с экономическими представителями правительства Японии. Проводились встречи с заинтересованными представителями автозаводов и предприятий, вовлеченных в автомобильный бизнес, исчислялись десятками... В конечном итоге было получено “добро” на вывоз из Японии российскими моряками неограниченного количества автомобилей. Надо отметить, что граждане других государств такого права тогда не имели.

В тот раз я привез малолитражный трехдверный “Nissan” семи лет, который купил за 300(!) долларов. И эта машинка 12 лет служила мне верой и правдой. И это притом, что у меня была “Волга”, которую я получил от советского правительства за изобретательскую деятельность. Но отечественный автомобиль я использовал редко – просто потому, что каждую неделю что-то выходило из строя. Да и прожорливость “Волги” была немаленькой – 16 литров бензина на 100 км. А мой, старый” Nissan потреблял всего 5 литров и имел большую вместительность багажника, больший объем салона, кондиционер, тепло- и звукоизоляцию, достойный уровень комфорта, высокую проходимость и прочее?

В ЛЮБОМ ДЕЛЕ ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ – ИНТЕРЕС

Каждый, кто участвовал в этом проекте, вкладывал тысячу долларов, а через неделю получал только прибыли три тысячи, вкладывал эти три тысячи и получал девять… Владивостокский “виртуальным автозавод” очень быстро стал известен далеко за пределами Урала. И не только в России: обычным явлением стали покупатели машин из Китая, Монголии, республик Средней Азии. “Конвейер” наращивал свои мощности таким образом, что через пару лет АвтоВАЗ по выпуску автомобилей в России остался позади. В лучшие времена – до миллиона автомобилей в год переваливалось через приморские порты. В Зеленом углу – где когда-то на пяти сотках земли стояли два десятка торговых лотков – развернулась гигантская торговая площадка, которая заполонила все пространство между городом и лесом. За один год через этот “виртуальный автомобильный гигант” прошли огромные деньги, которые не просто попали в карманы тем, кто привозил и торговал автомобилями. И эти деньги вкладывались не только в собственный бизнес.

Благодаря налоговым отчислениям и прямым инвестициям приморских автобизнесменов, Владивосток по темпу строительства автодорог, путепроводов и мостов обгонял любой другой город России. Мало кто мог понять: откуда у города деньги в то время, когда даже федеральная казна была пустой. В город ежедневно приезжали многие тысячи покупателей.

Они пополняли казну железной дороги, авиации, морской транспорта, гостиниц, предприятий питания, соцбыта и культурного досуга, увеличился перевал и оборот денег через сбербанки и товаров, что увозили приезжие с собой из торговой сети. Всего за год из десяти безработных – шесть владивостокцев получили работу. На второй год – уже восемь из десяти имели постоянное занятие. Прямую выгоду получала и железная дорога – за счет тысяч автомобилей, который вывозились из Приморья. Даже транспортная авиация и судоходные компании имели свою выгоду, благодаря заказам на перевозки машин.

Даже господин Премьер в своём выступлении признал, что через порты Приморья проходило полмиллиона автомобилей в год. Это значит – только полмиллиона людей сели за руль собственного автомобиля. Но не легковушками едиными… Из Японии ввозились грузовые машины, автобусы, рефрижераторы, экскаваторы, краны, бульдозеры. А все это – потенциальные рабочие места, которые включались в грузопассажирские перевозки и строительство. Для обслуживания такого количества автомобилей создавалась необходимая инфраструктура: заправочные станции, автосервисные мастерские, предприятия питания… Раз есть машины – значит, есть и потребность в запасных частях. Вслед за автомобилями – во Владивосток стали поступать контейнеры с комплектующими. И всё это происходило по всей территории Сибири, где власти пилили с олигархами “нефтяные и алюминиевые” доллары

Автомобилизация Владивостока из расчета на одного жителя – в пять раз превышала такие крупные города, как Нижний Новгород, Новосибирск и даже Москву!

И вот в самый расцвет деятельности этого гиганта – власть, получающая огромные средства от этого “виртуального автозавода”, решила зарезать курицу, несущую золотые яйца Приморья и России.

Сначала, как гром среди ясного неба, вышло постановление Премьера Черномырдина о запрете ввоза автомобилей с правым рулем. Явно, не от большого ума и экономической расчетливости это было сделано. Власть в те времена, да и сегодня тоже, как медведь в посудной лавке принимает решения – что уничтожить, а что оставить, а не редко и “крышует”, в угоду зарубежным и российским компаниям.

Тогда в этот решительный момент для экономики Приморья мне пришлось возглавить движение за отмену постановления Правительства: каждый час все автомобилисты, морские суда, железнодорожные локомотивы своими сигналами подавали душераздирающие звуки – стараясь, чтобы высшие власти страны услышали народный гнев. И круглые сутки Владивостокская площадь Борцов за власть советов кипела людским негодованием.

Через неделю мы победили: постановление Правительства было отменено. Приморский “автогигант” продолжил работать, направляя колоссальные денежные средства в бюджетную сферу. И не стоит забывать, что Приморский автогигант был построен не на бюджетные деньги, а на средства энтузиастов. И происходило это в самые тяжелейшие, кризисные и почти безвыходные, времена в период экономического хаоса и развала экономики России.

Нелишне будет напомнить, что японские автомобили – пусть и подержанные – по качеству, надежности, комфорту и экологичности были в разы лучше наших “Москвичей”, “Волг” и “Лад”. И по цене – даже с учетом доставки в другие регионы – обходились конечным покупателям дешевле, чем примитивные изделия отечественного автопрома.

Бюджеты всех уровней за счет деятельности приморского “автогиганта” получали не только прямые и косвенные налоги – но и немалые, но тогда посильные для народа таможенные сборы. Но самые гигантские поступления в госказну, а об этом не многие знают, поступают от реализации автомобильного топлива.… Ведь с каждого литра бензина и дизтоплива государство получает 14-15 рублей налогов и сборов. (см. «Как Вас ежедневно грабят через топливо» http://asnv.ru/archives/detail.php?ID=1149)

С запретом господина Путина эти сборы сразу же уменьшились в разы: казна потеряла огромные деньги. Но и это не главное! В работе приморского “виртуального автогиганта” и на смежных предприятиях было задействовано более двухсот тысяч рабочих мест. Каждый работавший там обеспечивал не только себя, но и свои семьи – а миллионы человек! Все они остались без работы и без средств к существованию. Они не понесли отнятые властью у них деньги в магазины, соцсферу, стройки и многое прочее, где резко упали товарообороты и прибыли и там, чтобы выжить и не разориться начались массовые сокращения рабочих мест. Если предположить, что средняя зарплата в сфере автобизнеса в Приморье составляла 20 тысяч рублей, то 200 тысяч граждан, потерявших работу – в сумме – понесли убытки на четыре миллиарда рублей неполученной зарплаты ежемесячно! А у большинства она была за две тысячи долларов, значит эта цифра почти удвоится, а фактически – с учётом теневого “мимозарплатного” дохода – эта цифра утроится.

Вы, господин Премьер, своими запретами уничтожили все, что создавали эти люди – в том числе и на собственные средства! Уничтожили одним росчерком пера!

Если взять за основу полмиллиона автомобилей в год, и рассчитать потери, то получится гигантская цифра! Ведь каждый автомобиль ежедневно тратит минимум 15 литров бензина, а в сфере пассажирских и грузовых перевозок – и того больше! Примерно, 15 рублей налогов с каждого литра бензина – это 225 рублей с каждого автомобиля в день, более 82 тысячи рублей – в год. 500 тысяч автомобилей – это 41 миллиард поступлений ежегодно в казну только лишь за счет налоговых сборов от реализации бензина! И это – по самым скромным подсчетам! И если посчитать все сопутствующие потери, в том числе нефтепереработки и добычи, то мы получим гигантскую сумму в сотни миллиардов рублей потерь. Задумывались ли Вы господин Путин об этом. Неужели вокруг Вас такие тупые экономисты. Не думаю!!! Видимо принимая решение это Вы не слышали их, как не слышите свой народ, хотя бы в этом вопросе.

ВЛАСТЬ, КАК ТАБЛЕТКА ВИАГРЫ ДЛЯ «АВТОВАЗА»

А что же взамен Россия и российский народ получили от путинского постановления? И что стоит за словами премьера Путина «или обеспечить завоз старой техники, или убить свой автопром, и миллионы людей оставить на улице»?

Во-первых, если мы в рыночной экономике – а все самоубийственные реформы во все времена российская власть считала, видимо, как и Вы, ради этой “рыночности” – то тогда, извините, как понять Ваши действия? Вы своими поступками, в соответствии со смыслом занимаемой должности, должны создавать благоприятные равные рыночные условия для экономического процветания граждан нашей страны. Так давайте внутри России попытаемся создать условия для добросовестной конкуренции в соответствии с цивилизованными рыночными условиями!

В части автопрома – необходимо побудить давно дохлые “ВАЗы” и прочие автомобильные “бородавки”, выпускающие то, что не идет в сравнение даже с теми автомобилями, что вы называете «завозом старой техники», выпускать машины, которые будут достойно представлять нашу страну на ведущих автосалонах мира. А пока вы не из своего кармана – а из карманов тех, кого вы оставили безработными, забираете деньги и вбухиваете миллиарды в подобие “автотазиков”.

Вы же разрушаете конкурентную среду, вы потворствуете автомобильной посредственности и не с той стороны своим административным ресурсом и безответственностью перед народом решаете проблему возрождения отечественного автопрома! Так делали в советские времена. Так продолжаете и Вы.

Мы вечно всё кого-то догоняем. И всё пытаемся догнать и перегнать Америку. Но в итоге – оказывается, что бежим не в ту сторону. И своими действиями разоряем не только отечественный автопром, но и рынок в целом. Вы искусственно – поощряя бесхозяйственность – вливаете в этот допотопный автопром народные деньги вместо того, чтобы вливать туда здравый смысл и человеческий интеллект, который, несмотря на уничтожение научного потенциала России, ещё жив, но не востребован Вами.

В конце своего открытого письма полтора года назад я писал – специально для Вас, представители высшей власти, – восточную мудрость о том, как великие вожди не только не туда идут – но и не туда ведут свои народы и, в частности, наш автопром.

А вот официальное: если приморский автогигант давал в самые худшие времена под 200% прибыли, то после вашего постановления – когда оно уже вовсю действовало и когда уже практически прекратился ввоз автомобилей с правым рулем – АвтоВАЗ в первом полугодии 2009 года имел 14 млрд. 103 млн. рублей убытков.

Да, потом эти убытки сократились, и стали измеряться не миллиардами – а сотнями миллионов. Но убытки – а не прибыли. А за счет чего они сократились? Неужели наш автопром стал лучше работать? Да потому, что туда вбухали наши власти из наших карманов наши кровные деньги, когда народ еле концы с концами сводит.

И реализация на АвтоВАЗе автомобилей выросла и ощутимо. И можно трубить во всех подконтрольных СМИ, что всё это произошло благодаря путинскому постановлению о введении через пошлины практического запрета на ввоз подержанных иномарок в Россию. Но всё это лукавство, если не «лапша» на уши народа. И вот почему.

Если приморский “автогигант” стабильно обеспечивал население качественными автомашинами без единой бюджетной копейки затрат и наоборот – обеспечивал поступление налогов и сборов в бюджеты всех уровней, то АвтоВАЗ, выпуская непопулярные автомобили сомнительного качества по неконкурентоспособным ценам, лишь множил свои убытки. Планами на 2010-2011 гг. предусмотрен выпуск всего 450 тыс. машин, т.е. в год – примерно по 225 тысяч. Получается, в два раза меньше, чем “выпускал” приморский автогигант.

А сколько же Вы, господин Премьер, вбухали туда средств граждан России? По данным агентства Reuters (уж извините, что вынужден брать данные из зарубежных источников: ведь российскому налогоплательщику трудно узнать – сколько же его кровных народных средств вбухивает в коммерческую не государственную структуру в АвтоВАЗ), в презентации бизнес-плана руководство АвтоВАЗа просит у государства 70 млрд. рублей. И насколько известно, оно почти все эти деньги получило. Это в то время, когда долг АвтоВАЗа уже составлял более 80 млрд. руб.

И в то же время – народ понес убытков на несколько сотен миллиардов рублей за счет запретного закрытия приморского “автогиганта”. А различными бюджетами – от закрытия владивостокского автопрома – недополучено около двухсот миллиардов. Зато теперь из бюджета изымаются еще многие десятки миллиардов для того, чтобы опустить их в бездонную бочку тольяттинского завода. И чтобы разделить неприятное бремя разбазаривания денег, вы дали понять руководству французского завода Renault, имеющего 25% акций АвтоВАЗа, что не мешало бы и им тоже вложиться в АвтоВАЗ, чтобы он не обанкротился (данные французской радиостанции RFI).

А вот данные на 30 июля 2010 года – что же имеет Renault от российского АвтоВАЗа: за первое полугодие текущего года не было получено никакой прибыли. Наоборот: убыток Renault от участия в совместном с тольяттинским заводом предприятии составил 56 млн.евро. А в прошлом году – за тот же период – убыток составлял 182 млн.евро, а за весь год – 370 млн.евро. Годом раньше – снова убыток! “Всего лишь” 117 млн.евро.

Да, сейчас на АвтоВАЗе наметилась тенденция на получение мизерной прибыли, но она никогда не достигнет 200-процентной рентабельности приморского, разрушенного вами, “автогиганта”. В этом не помогут никакие ваши финансовые вливания.

А теперь перейдем к Вашим словам «Нам кого нужно было поддерживать в условиях кризиса – тех, кто производит машины в Японии и Южной Корее, или свой автопром..?» Причем, вы, господин Премьер, не просто сказали – вы воскликнули эти слова.

Приморский “автогигант” работал для простого народа: 90% машин, которые через него проходили – были подержанными, это факт. И по японским стандартам они были неэкологичны, морально устаревшими и проч. А по нашим – технологическим, экологическим стандартам, а так же по комфортности, надежности, безотказности – эти “старые” автомобили были на порядок впереди, чем любой российский автомобиль. Причем, привозя автомобили, купленные в Японии, никто из россиян ни на копейку не субсидировал их автозаводы, потому что к этой – уже списанной – технике, их автомобилестроители никакого отношения не имели.

Но зато мы вкладывали деньги в отечественный железнодорожный транспорт, обеспечивая РЖД заказами на перевозки авто. И никто – из числа имевших отношение к виртуальному автозаводу во Владивостоке – никогда не просил у государства ни копейки дотаций или субсидий!

Французские граждане небезразличны к происходящим в их экономике процессам. Они имеют возможность наблюдать за руководством Renault и держат на контроле внешние инвестиции “своих” стратегических предприятий, к коим, без сомнения, относится и Renault. Во Франции, и во многих странах “развитого капитализма”, у общественности есть возможности строго следить – как работают их предприниматели и куда тратит народные деньги власть. Но вот в России всё с точностью до наоборот: от главных “инвесторов”, т.е. от налогоплательщиков, скрывают любую мало-мальски значимую финансовую информацию.

Так почему АвтоВАЗ терпит убытки? Ответов несколько, но вот главные: отсутствие большого спроса на эту допотопную и очень ненадежную (что признает даже руководство волжского автозавода) технику и не очень эффективные (мягко говоря) производственные технологии.

Господин Путин, если вы хотите поддержать отечественный автопром – то не с той стороны поддерживаете. Сначала нужно поддержать весь научно-технический и интеллектуальный потенциал России, угробленный в последние годы. Вы привыкли бюджетные наполнения осуществлять за счет нашего главного, как вы считаете, богатства – нефти и газа.

А ведь главное богатство любой нации – это человеческий интеллект. Именно это и позволило Южной Корее, Японии и непризнанному Тайваню за короткий промежуток времени совершить экономические и технические чудеса на тех территориях, где вообще нет никаких полезных ископаемых. А у нас такое богатство не востребовано. Зато бездари – так и будут всю жизнь выпускать “автотазики”, паразитируя на поддержке власти. И никакими своими поездками на “Лада Калина” вы не сможете поднять наш автопром. Но спросите директора АвтоВАЗа – на какой машине он ездит? Неужели у него в гараже – продукция “родного” завода? Нет! Все руководство АвтоВАЗа предпочитает ездить на зарубежных машинах.

И Вы, господин Премьер, и все ваше правительство – все вы ездите на автомобилях европейского производства. И миллион чиновников разного ранга – по всей России – предпочитают ездить на импортных автомобилях высшего класса. И их родственники – тоже. И даже депутаты Государственной Думы, которые всегда ездили на российских “Волгах” – с приходом в Думу единоросов – именно в кризисный период 2009 года, когда реализация автомобилей на АвтоВАЗе и ГАЗе снизилась почти на половину, приняли решение обеспечить всех депутатов автомобилями зарубежного производства.

И если бы вы, и вся чиновничья рать Белого дома в Москве до Белого дома в Приморье, отказалась от покупок зарубежных автомобилей для служебных нужд, и приобрели бы автомобили АвтоВАЗа – то в Тольятти пришлось выпустить один миллион автомобилей в год. А ведь вам известно, что в 2009 году завод выпустил лишь около 300 тысяч машин.

А в случае с Владивостоком – вместо того, чтобы разрушать местный “автогигант”, который работал на простых малоимущих граждан, обеспечивая их простой недорогой техникой – издали бы постановление, запрещающее на бюджетные деньги покупать иностранные легковые автомобили и микроавтобусы. А взамен – в плане господдержки – распорядились бы закупать “Газели” и “Лады”, и cделали бы это правилом на будущие годы. В этом случае – только лишь в счет федеральных заказов – наше автомобилестроение получило бы поддержку, о которой оно никогда не мечтало.

И это было бы законно и самое главное справедливо. Представляете картину: губернатор Приморья С. Дарькин встречает Вас в аэропорту на “Соллерсе” приморской отвёрточной сборки. И подгоняет Вам к трапу самолёта любимую Вами «Ладу Калина», а все чиновники сопровождают Вас на отечественных авто, а полпреды всех округов для баланса рынка и справедливости для всех отечественных автозаводов – только на “УАЗиках”.

А по-другому нельзя. Потому что Вы – премьер – издали такое постановление, по которому всему миллионному чиновничеству России предписано на бюджетные деньги, для служебных нужд приобретать, только отечественные автомобили хоть с тремя мигалками. Да и всех родственников чиновников тоже обязать покупать отечественные автомобили. А если они этого не делают, то изгонять таких чиновников из власти за запущенность патриотического воспитания в своей семье.

Ну и конечно самые главные патриоты единоросы первыми, для поддержания отечественного автопрома, должны – так же целыми семьями – пересесть на отечественные автомобили. А их, только партийцев – как утверждают они, – почти полтора миллиона. А сколько же будет с семьями миллионов..?

Так вот, после издания, господин Премьер, Вами такого постановления, знаете – как поднялся бы наш автопром? Только где бы наш автопром столько миллионов автомобилей заимел?

Ничего страшного все чиновники как в советские времена стояли бы в очередях годами. Хотя если руководствоваться Вашим господин премьер Постановлением №1194 от 31.12.2009 г. их очередь бы через 10 лет подошла. И как предписывает это Ваше постановление, они должны только те отечественные авто, что 10 лет прослужили утилизировать и получить справку и по ней получить в торговой сети новый отечественный автомобиль со скидкой в 50 тысяч рублей, но только не из бюджета, не из народных денег. А пусть сами сбросятся, например в какой-нибудь “Единоросовский фонд”. У них много таких фондов. И оттуда получат эту компенсацию.

А в остальном всё справедливо. Поэтому и чиновники, и партийцы Справедливой России должны быть тоже в очереди в этом эксперименте. И это справедливо. Как рулите, управляя Россией, так и ездите на своём автопромовском творении.

И будь жив Пётр Первый, то так и было бы, а то бы велел ещё и плетьми бить за такое руление. Да что там Пётр. Ведь было же это совсем недавно в советские времена: все ездили на отечественных “Волгах” и “УАЗиках”. И в космос прорвались на этом, и держава была могучей.

И ездил я – как депутат Государственной думы – восемь лет на служебной “Волге”, и от авторитета моего ничего не убавилось – даже тогда, когда в Приморье мне губернатор Дарькин специально для издевательства выделял старую ржавую “Волгу”, что в губернаторском гараже “метлой” называли.

Правда, один раз, при возвращении из аэропорта, левое переднее колесо отвалилось; а в 2007 году, при поездке в Госдуму, чуть ли не на Тверской руль отвалился. Но ведь живой же. Я и мои коллеги сначала заподозрили, что это очередное покушение на меня, но наши бдительные следователи и самые честные в мире прокуроры, научно доказали, что в этом вина нашего автопрома. И это я не придумал. Это можно прочитать в материалах расследования.

Ну, для Вас, господин Премьер, и для Президента тоже можно возродить производство специальных “членовозов”, на которых генсеки в советские времена ездили. Ну а чтобы с министрами и Вашими заместителями не случалось, как со мной. Ну, если колесо или руль их автомобиля отвалится – можно в кортежи, наравне с охраной, пустить один подвижной экипаж автослесарей, чтобы на ходу колёса отвалившиеся устанавливали, или руль. Ну, не будет же министр по быстрому, проволокой всё привязывать?

И всё же! Какой таблеткой виагры удалось за год поднять АвтоВАЗ с многомиллиардных убытков до хоть копеечной, но прибыли? Может, мы нашу власть недооцениваем? Может, качество наших автомобилей поднялось? Нет! На это таблетка виагры по рецепту власти не действует!

Весь секрет в Постановлении Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1194 «О проведении эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, а также по созданию в Российской Федерации системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств» и поправках к Постановлению от 17 августа сего года.

Приведу основную часть постановления. В соответствии с частью 5 статьи 24 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», и в целях поддержки российской автомобильной промышленности, повышения безопасности дорожного движения и стабилизации экологической ситуации? Правительство Российской Федерации постановляет:

Направить бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2010 году на реализацию дополнительных мер по поддержке отраслей экономики Российской Федерации, рынка труда и отраслей социальной сферы, а также по социальному обеспечению населения: в размере 50000 тыс.рублей на организацию проведения эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств, полная масса которых не превышает 3,5 тонны, взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию автотранспортных средств, полная масса которых не превышает 3,5 тонны и возраст которых составляет более 10 лет, а также по созданию в Российской Федерации системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств; в размере 10000000 тыс.рублей на предоставление субсидий на возмещение потерь в доходах торговых организаций при продаже новых автотранспортных средств российского производства, полная масса которых не превышает 3,5 тонны, со скидкой в размере 50 тыс.рублей физическим лицам, сдавшим на утилизацию в рамках указанного эксперимента вышедшее из эксплуатации автотранспортное средство, полная масса которого не превышает 3,5 тонны и возраст которого составляет более 10 лет; в размере 1000000 тыс.рублей на предоставление субсидий на возмещение затрат торговых организаций, возникших при перевозке на пункты утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств, полная масса которых не превышает 3,5 тонны и возраст которых составляет более 10 лет.

Перевожу на народный язык, а может на язык следователя, это громадье слов в постановлении.

1. Это способ изъятия из карманов граждан денег, что многие называют грабежом, и незаконная их перегонка в акционерные компании автопрома.

2. 3. Известно, что бюджетные деньги нельзя перечислять на прямую дотацию для покрытия технологических убытков коммерческим предприятиям. Вот и придумана эта схема, по которой автомагазин обязан продать владельцу, сданного на утиль своего 10-летнего отечественного авто, на 50000 рублей меньше цены, по которой он взял этот автомобиль с завода для продажи. А Премьер своим постановлением, изъяв их – с помощью своих депутатов-единоросов в Госдуме – из бюджета, а это деньги налогоплательщиков, то есть из кармана граждан покрывает автомагазину эти убытки за наш счёт, а это 10 миллиардов рублей, которые в итоге попадают в акционерные компании.

4. 5. А куда же смотрят в Госдуме народные избранники? Нет там теперь народных избранников, убрали мне подобных – несговорчивых одномандатников из Думы. Там только теперь партбоссы и те, из олигархов, кто купил место в партсписках на выборах. Это не прежнего состава Госдума – а особой формы АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ, с контрольным пакетом у единоросов, приватизировавшая политическое пространство и конституционное право народа на власть.

6. 7. Так вот как выводит наша власть из кризиса автопром, а вернее выводит не автопром, а деньги из наших карманов.

8. 9. Выводят деньги, из наших карманов финансируя и автогиганты зарубежья по следующей схеме: в АвтоВАЗе 25% акций принадлежит французской компании, то есть каждый четвёртый рубль, изъятый по этому постановлению для АвтоВАЗа ушёл во Францию. А правительство Франции, как Вы думаете, почему ничего не выделило из бюджета Франции для АвтоВАЗа по какой-то хитрой схеме?

10. 11. Во-первых, там депутаты другие, и если они это сделают, то больше они не будут депутатами. Во-вторых, там премьеры другие, и им после этого придётся уйти в отставку, а то и в тюрьму. И в-третьих, – и это главное – там есть гражданское общество, в чьих руках СМИ, и народ другой. Узнав о таких перечислениях в коммерческие предприятия, их народ не только разнесёт дом правительства, но и Эйфелеву башню. Да и у нас, если бы я это сделал, поддержав, таким образом, во Владивостоке, будучи мэром хоть какое-то предприятие, то давно бы сидел в камере и перестукивался через стенку с Ходорковским.

12. 13. Но ведь это постановление распространяется на все российские автозаводы, в том числе по отвёрточной сборке автомобилей из импортных комплектующих. А их 32 зарубежных фирмы, где в денежном эквиваленте российский труд оценивается в копейки, а стоимость зарубежных комплектующих доходит на некоторых автопредприятиях до 80%. Их правительства не позволяют уничтожать выгодные рабочие места, а отдают нам только низкооплачиваемый черновой труд. И надо ещё посмотреть, кому больше выгодны такого рода автозаводы.

14. 15. Следует добавить, что по этому постановлению предусматривалось изъять 50 млн.рублей на то, чтобы организовать весь этот финансово-цирковой трюк, в результате чего своим постановлением Премьер Путин, изъяв из наших карманов 50 миллионов профинансировав структуру, которая организует переброску денег из нашего кармана в коммерческие структуры автопрома.

16. 17. Безмолвствующий народ и это проглотил! А раз так – то можно и из второго кармана граждан еще изъять такую же сумму и чтобы узаконить этот шаг, Путин подписывает еще одно постановление, которым вносит поправку о замене пятидесяти миллионов рублей ассигнований на сто миллионов для содержания бюрократического нового аппарата по проведению комбинации по изъятию наших денег и перегонке коммерсантам от автопрома.

18. 19. Но эта созданная структура теперь будет систематически заниматься этим автопромовским фокусом – поэтому, уважаемые граждане, встречая Новый год, в своих домашних бюджетах на 2011 год предусматривайте, что в таких же суммах вы будете содержать эти автопромовских “комбинаторов”, и на 2011, и, видимо, на 2012 годы. Терпите! И аплодируйте Путину, когда он к вам приезжает и радует вас своими речами о прекрасных успехах по выходу из кризиса.

Так кто же, господин Премьер, финансирует зарубежных автомобилестроителей в России? Владивостокцы или власть? Ведь эти бюджетные деньги отняты у народа через отнятые льготы у стариков; через умирающих граждан, не способных заплатить за платное лечение; через введение платного обучение наших детей – и в итоге уходят олигархам автопрома через их акции и детям их, что предпочитают учиться, жить и лечиться за рубежом, перегоняя вместе со своими папами за рубеж – во всероссийском масштабе – в год более трёх российских годовых бюджета. И о ком же печется, господин Премьер, эта власть? Может, как вы пытались внушить дальневосточникам – о простом народе?

Они никогда не забудут диалога власти с народом, когда вместо того, чтобы выслушать, понять и самое главное – не навредить своими действиями и услышать свой народ, Вы два года так и не ответили на мое открытое письмо по этой проблеме. Которое было распространено не только в СМИ и сети Интернет, но и доставлено в Администрацию Президента и секретариат Правительства.

Вы, власти, когда приморская милиция отказалась разгонять дубинками протестующий против вашего постановления народ, самолетами доставили подмосковный ОМОН, который зверствовал, разгоняя и бросая в обезьянники здравомыслящих граждан. Или вы тогда не думали, что пора выборов так скоро настанет?

Господи! За что же ты так наказываешь российский народ? Ну, когда же ты нам дашь разумную власть? Ну, услышь нас! Ну почему ты посылаешь нам – и только нам – такие испытания? То убийственную для села коллективизацию, уничтожившую все крестьянство, которое кормило не только всю великую Россию, но и Европу. То индустриализацию, в фундаменты которой положены миллионы человеческих жизней. То чубайсовскую реформацию, которая уничтожила и коллективизацию, и индустриализацию, оставив полную разруху и запустение в промышленности и на селе. То приватизацию, ограбившую народ и способствовавшую вывозу капиталов за рубеж. То монетизацию, лишившую миллионы тех, кто создавал богатство страны, льгот и возможностей выжить в этих условиях.

Теперь из уст наших вождей мы слышим очередную мистификацию под названием “модернизация”. А может, все это объединить одним простым русским словом махинация? В итоге, которой мы получаем разруху, убожество, обнищание государства и нации.

Может, нам не автомобили из-за рубежа завозить? А завезти оттуда руководителей автопрома, а заодно – чего уж мелочиться – вождей российского масштаба? Ведь правила же великой Россией немка Екатерина, да еще как! И Крым присоединила, и прирастила Россию Сибирью, Дальним Востоком, Кавказскими территориями… Вот только где они, эти территории, теперь?

ЧТО ПРИМОРЦЫ ПОЛУЧИЛИ, ВЗАМЕН УБИТОГО АВТОГИГАНТА

В своем обращении к приморцам Вы, с радостью в глазах, информировали жителей Приморья и всех россиян о том, что во Владивостоке открыт автомобильный завод “Sollers-Дальний Восток” (29 декабря 2009 г.). Более того: Вы присутствовали на торжественном пуске этого завода.

А в действительности, все это было почти полной профанацией! В сети Интернет появился материал «Великие автомобильные мистификации ВВП», где подробно рассказывалось, что специально для пуска завода “Sollers-Дальний Восток” из Кореи были привезены 14 новеньких автомашин, которые были представлены Вам, как только что сошедшие с конвейера. Не будем утверждать это. Это не так важно.

Приморское отделение “Sollers” заняло один из цехов угробленного гиганта “Дальзавод”, на котором когда-то работало более 200 тыс. владивостокцев (включая смежников из социальной сферы). Ныне – “Дальзавод” мертв. Как и мертво все приморское производство. Когда-то все это разрушалось под видом проводимых реформ.

Так что же за автомобильный завод, благодаря вашему запретному постановлению на ввоз подержанных автомобилей, получили жители Приморья? Скромный цех, по типу среднего уровня мастерских – без всякого конвейера, где будут собираться машины с помощью отвертки и гаечного ключа – на площади завода, который строился в советское время для ремонта подводных лодок, но экологи и народ не пустили в бухту атомные подлодки. В момент запуска этого завода (завода ли?) – численность персонала составляла всего тридцать человек! Но по планам – должно было работать порядка семисот человек. И первая очередь завода была рассчитана на 10 тыс. автомобилей в год.

Сравните: виртуальный “автогигант” в Приморье, “выпускавший” полмиллиона машин высочайшего класса и надежности в год – уничтожен. Как уничтожены и сотни тысяч рабочих мест. А вместо него построена небольшая автомобильная “бородавка”, способная выпускать “целых” 10 тыс. машин в год и предоставляющая “целых” 700 рабочих мест. …Правда, в дальнейшем предполагается выпуск и 30 тыс. автомобилей. Но это лишь планы. Реально ли будет вытянуть, хотя пока бы 15 тысяч?

Заметим, что под оборудование первой очереди завода “Sollers-Дальний Восток” Внешэкономбанком, только на начальном этапе, выделен первый транш кредита в размере 5 млрд. рублей на организацию автосборочного производства. Для справки: 5 млрд.руб. – это весь годовой бюджет Владивостока. Сколько этих траншей последует дальше?.. И не на полноценное производство, а всего лишь на отверточную сборку автомобилей из готовых деталей, которые завозятся из Южной Кореи. Разве это завод?

Мы вывозим валюту в Южную Корею, чтобы – в период кризиса – поддержать там местное автомобилестроение, вкладывая деньги в их производство. Потом привозим в контейнерах сверхдорогие новые машинокомплекты. И вручную – отверткой и гаечным ключом – собираем из этих деталей “конструкторы”. А под все это – огромные миллиарды кредитов, большой цех “Дальзавода”…

А теперь, господин Премьер, разрешите еще напомнить вам об одном испытании, которое вы своими экономически невыгодными действиями создали для приморцев. Вы не сразу душили приморский автопром. Вы подходили к запретительному, убийственному постановлению о введении заградительных пошлин на ввоз автомобилей, постепенно, мучая его... Но упустили важную деталь: забыли перекрыть кислород и в завозе комплектующих для автомобилей. Но народу же надо жить! Вы же своими “реформами” разрушили почти все производство в Приморье.

И народ – с целью выжить – стал отправлять в Японию целые бригады – разбирать там автомобили и привозить их в разобранном виде в Приморье. А уже на местах – не в “дальзаводских“ больших цехах – а в гаражах и на открытых площадках – умудрялись собирать их этих комплектов автомобили, которые по качеству – все равно оставались выше, чем произведенные на АвтоВАЗе.

Этот народ не задушишь, не убьешь! Народ научился выживать!

Да! Тогда вы создали проблему для приморского автопрома. А это не машины – это, прежде всего люди! И если раньше – во времена, когда я был мэром Владивостока, – оборачиваемость финансов на “виртуальном автогиганте” составляла четыре дня (что, примерно, равнялось времени одной поездки в Японию), и каждый рубль превращался за это время, в три, а то и в пять рублей, то теперь нужно было не просто купить автомобиль, но и разобрать его на месте (в Японии), упаковать, погрузить и привезти. И уже в Приморье – собрать из привезённого готовый автомобиль. Оборачиваемость вложенных денег стала равняться половине месяца, а то и больше. И где вы черпали информацию о том, что собранные в гаражах машины стали небезопасными? А ведь именно это Вы утверждали через подконтрольные Вам СМИ. А главное – позвольте вас спросить: кто создал эту проблему?

Теперь же Вы возродили эту отверточную сборку. Но в ином виде. Если раньше приморцы не вкладывали в японский автопром ни копейки, ни йены, то теперь, Вы – через прямые инвестиции российских денег в корейский автопром – создаете искусственную конкуренцию тому же АвтоВАЗу.

А вот и губернатор Приморского края г-н Дарькин радуется, заявляя Приморцам, что для поддержки отечественного автопрома на 2010 год предусмотрен один миллиард рублей на возмещение РАО РЖД затрат на перевозку автомобилей на Дальний Восток из европейской части страны.

Как сообщают СМИ – губернатор Приморья уверен: часть этих средств пойдет и на “обратное субсидирование” – чтобы помочь заводу “Sollers-Дальний Восток” перегонять его машины с востока на запад, а АвтоВАЗовские автомобили на Восток.

И Вы действительно “родили” такое постановление от 12 апреля 2010 года №222 с внесением изменений железнодорожникам компенсацию, изъяв из наших карман через бюджет 5 469 000 000 рублей. По той же хитрой схеме, но только там, в роли посредника для обхода запрещения прямых вливаний из бюджета в коммерческие структуры выступает автомагазин, а здесь железная дорога.

Правда там ещё из наших карманов ещё и конторе по утилизации Путин выделил один миллиард рублей, что раньше в России вообще делали сами граждане с пользой для себя и отечества и бесплатно. Может, лучше у них не следовало отбирать это автостарьё: хоть какие-то запчасти останутся у народа? Нет! Отбреем для создания у этих утилизаторов за наши деньги возможности для коррупции и чёрного рынка запчастями от разделки автомобилей.

Я что-то недопонимаю, господин Премьер… Что это? Экономический маразм? Идиотизм? Или фантастический полёт гениальности? Снова осмелюсь напомнить Вам о “виртуальном автогиганте”. Сотни тысяч автомобилей, которые вывозились из Приморья – это десятки тысяч автомобильных платформ и грузовых вагонов, это тысячи железнодорожных составов, и все это – грузоперевозки, которые оплачивались “живыми” деньгами не из бюджета. Из которых, в свою очередь, шли поступления в казну регионов и всего государства. В кассу РЖД и в госказну – а не наоборот! Зато перевозка автомобилей “Лада” и “Sollers” будет субсидироваться гигантскими средствами из карманов налогоплательщиков…

В своем открытом письме, господин Премьер, в вашей адрес и в адрес Президента я особо останавливался на управленческой эффективности нашей власти – в т.ч. и высшей. Если внимательно проанализировать только высшие органы власти – а это всего лишь миллионная доля всероссийского экономического и властного театра абсурда, то надо уже говорить не об управленческой эффективности, порождающей прибыль и, как следствие, прогресс, а об управленческой убыточности, порождающей хаос, разорение и великие тяготы и безнадегу для российского народа. И все это мы теперь называем модернизацией?

И что же еще господин Всевышний обрушит на российский народ через господом посланную российскую всех уровней власть?

Наверное, народ выдержит и такую модернизацию. Но что за этим последует дальше?..

Однажды – когда “единоросы” мне, как депутату от Приморья, не давали выступить в Государственной Думе – и воспрепятствовать голосованию по принятию закона о монетизации – я без микрофона, обладая командным голосом, все же высказал им: «Я всегда считал, что не так страшен обычный дурак, как страшен дурак с инициативой. Но за восемь лет своего пребывания в Госдуме, я понял, что нет ничего страшнее для России – чем дурак с законодательной инициативой».

И я бы просил Вас, Владимир Владимирович, как главу всей исполнительной власти России, осмыслить все то, что сказано в этом письме.

Я не хочу Вас обидеть. Я не хочу Вас унизить. И обвинить в чем-то – тоже не хочу (хотя, для этого у нашего народа есть все основания).

Мы – российский народ – не враги ни Вам лично, ни нашему Отечеству. Мы готовы объединить усилия, и вместе с Вами вытаскивать из этой экономической, правовой и социальной пропасти нашу Великую Россию. Но Вы, же не слышите нас, и не хотите слышать. И по этой причине народ мирно выходит на площади – чтобы вы услышали его. Но Вы бросаете милицию и ОМОН, чтобы создать еще большую пропасть между властью и народом. А история давным-давно сделала вывод, что это терпение не может быть бесконечным. А ведь от Вас – как и от всей власти – нужно совсем немного: хотя бы не мешать народу самому выкарабкиваться из той пропасти, в которую его бросили недальновидные властные вожди. В Ваших руках, как Премьера, и в руках Президента Медведева сосредоточена огромная власть и возможности. Так употребите ее по уму – во благо России и ее народа.

А мы все готовы Вам помогать в этом!

Гражданин России Виктор Черепков.

10 декабря 2010 г.

Оригинал письма : http://cherepkov.ru/letter20101210.html



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