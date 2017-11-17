Марха под депутатским надзором

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в рамках правительственного часа обсудили экологическую обстановку в бассейне реки Мархи.

Под руководством председателя постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимира ПРОКОПЬЕВА депутаты и чиновники республиканского правительства в очередной раз рассмотрели ситуацию, сложившуюся на территории, которая подвергается наиболее сильному техногенному воздействию.

В бассейне реки Мархи Нюрбинского улуса расположены несколько наслегов, это села Жархан, Киров, Чукар, Егольжа, Мальжегар, Малыкай, Маар, Хаты, Бысыттаах, Хатынг-Сысы, Акана, Хорула, Ынахсыт, Чкалов и Чаппанда. Здесь же находятся основные месторождения алмазов. Крупными водопользователями являются подразделения АК «Алроса» - Айхальский, Удачинский, Нюрбинский горно-обогатительные комбинаты, Айхальский строительно-монтажный трест.

Вопросы экологической обстановки в бассейне реки Мархи обсуждаются с конца 80-х годов. На протяжении этих лет были проведены ряд парламентских слушаний, круглый стол, приняты соответствующие нормативно-правовые акты. По итогам парламентских слушаний, состоявшихся в феврале 2016 года в городе Нюрба, Государственным собранием (Ил Тумэн) РС(Я) выработаны рекомендации по решению вопроса экологической обстановки бассейна реки Мархи. Представители министерств и ведомств республики доложили о том, как выполняются эти рекомендации.

Экологический мониторинг бассейна реки Мархи ведется в плановом режиме и осуществляется на территориях Мирнинского и Нюрбинского районов, также в зоне возможного влияния трех горно-обогатительных комбинатов, очистных сооружений, мест расположения подземных ядерных взрывов. В нижнем течении реки, возле населенных пунктов Малыкай, Мальжегар, Егольжа, Киров и Джархан проводится регулярный контроль качества воды. В 2016 году отобраны и исследованы 91 проба воды и 11 проб донных отложений реки и ее притоков. В текущем году исследованы 83 пробы природной среды, в том числе по реке Мархе, на радиоэкологические исследования направлены 22 пробы. По сравнению с предыдущими годами ухудшение качества воды реки не установлено, в течение пяти лет зафиксировано снижение уровня минерализации воды.

Народные депутаты Анатолий ДОБРЯНЦЕВ, Антонина ГРИГОРЬЕВА, Юрий НИКОЛАЕВ, Дмитрий САВВИН задали уточняющие вопросы, касающиеся строительства шлюза в озере Дженкюдяи, гидросооружения в речке Нюрбинке, исследования состояния здоровья населения, проживающего у реки Мархи, организации первой эндокринологической конференции на Дальнем Востоке с участием Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии при Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Участники заседания внесли предложение ускорить работу по организации медицинской комиссии с привлечением московских и республиканских эндокринологов и рассмотреть вопрос по вводу сооружений для очистки воды на реке Мархе.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год.