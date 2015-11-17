На Дальнем Востоке еще три охраняемых территории готовятся к тигриной сертификации

Россия, одной из первых в мире получившая тигриный сертификат, представила на Глобальной встрече по тигриной сертификации в Бангкоке перспективы развития CA|TS на Дальнем Востоке России, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

13-16 ноября в Бангкоке, Таиланд, состоялась Первая глобальная встреча по тигриной сертификации CA|TS, организованная правительством Таиланда при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В ней приняли участие более 70 экспертов из 18 стран – представители национальных комитетов CA|TS, общественных природоохранных организаций, особо охраняемых природных территорий из стран ареала тигра – Индии, Непала, Бутана, Индонезии, Таиланда, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы, Бангладеш, Китая, России, а также из других государств, заинтересованных в продвижении добровольной тигриной сертификации. Они обменялись опытом, обсудили дальнейшие шаги, роль и значение CA|TS в выполнении Программы восстановления тигров, которая была заявлена в 2010 году на Тигрином Форуме в г. Санкт-Петербурге и поставила цель удвоить численность тигров в дикой природе к 2022 году.

Нашу страну на совещании представляли Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского биосферного заповедника им. К.Г. Абрамова - первой в России ООПТ, получившей сертификат CA|TS, и - от имени национального комитета CA|TS - Сергей Арамилев, директор Приморского филиала АНО «Центр «Амурский тигр».

«Быть одним из первых всегда непростая задача. По сути, мы лицо CA|TS, другие ООПТ в ареале тигра в мире смотрят на нас и принимают решение: проходить сертификацию CATS или нет, поэтому у нас не остается выбора как держать высокую планку. Я рад, что мы соответствуем высоким международным стандартам в деле сохранения тигра, но более важно, что численность редкой кошки на территории заповедника реально растет», - говорит к.б.н. Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского биосферного заповедника, выступивший на встрече в Бангкоке с докладом «Об опыте получения сертификата CA|TS и полученных преимуществах».

В 2015 году Сихотэ-Алинский заповедник стал первой в России и второй в мире, после нацпарка «Читван»(Chitwan) в Непале, особо охраняемой природной территорией, прошедшей сертификацию тигриных местообитаний CA|TS.

«Сохранение тигра в современном мире "прозрачных границ" невозможно без международного взаимодействия. К нашему сожалению, рынок Азии продолжает формировать устойчивый спрос на различные части тела животных, в том числе тигра, поэтому даже если одна страна достигнет сверх успехов в деле сохранения тигра, но при этом географические соседи будут бездействовать, то все усилия сойдут на нет. Поэтому развитие таких механизмов, как CA|TS помогает заповедникам и нацпаркам в ареале тигра не только понимать, несколько они важны для сохранения тигра, но и понять, над чем им предстоит еще работать и куда идти. Ведь CA|TS - это не просто сертификат на бумаге, выданный на три года, это еще и реальная оценка деятельности ООПТ группой международных экспертов, которые открыто указывают на недочеты и предлагаю пути развития», - комментирует представитель национального комитета CA|TS в России к.б.н. Сергей Арамилев, директор Приморского филиала Центра «Амурский тигр», представивший на совещании в Бангкоке доклад «О перспективах CA|TS в России».

Для внедрения сертификации CA|TS идет диалог со всеми странами в ареале тигра в Юго-Восточной Азии. По предварительным данным тигриной переписи 2015 года, на российском Дальнем Востоке обитает не менее 540 амурских тигров. России рассматривается как вторая по численности территория местообитания тигра в мире, и ее участие имеет огромное значение для продвижения тигриной сертификации.

«Россия одна из первых начала сертификацию тигриных местообитаний и получила мировое признание. Вслед за Сихотэ-Алинским заповедником, на Дальнем Востоке есть еще три кандидата на CA|TS – Объединенная дирекция Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра», Анюйский национальный парк и нацпарк «Земля леопарда». Начата подготовка регистрации кандидатов на тигриную сертификацию», - говорит представитель национального комитета CA|TS в России к.б.н. Юрий Дарман, директор Амурского филиала WWF России, Заслуженный эколог РФ.

Разработанная международными природоохранными организациями - Глобальным тигриным форумом (GTF), Тигриной инициативой WWF, МСОП и Всемирной комиссией по охраняемым территориям, сертификация CA|TS включает 17 стандартов, которые помогут управлять тигриными территориями и оценивать эффективность этого управления, -

«CA|TS (Conservation assured tiger standards) - сертификация тигриных местообитаний - это инструмент, который обеспечивает единую стандартную основу для оценки и измерения эффективности работы, проводимой в ареале тигра. 13% мировой популяции тигра находится в России, и важно, что Россия также подключилась к этой программе», - комментирует Халид Паша, координатор по сертификации тигриных местообитаний Тигриной Инициативы WWF (Tigers Alive Initiative).

На совещании в Бангкоке была поставлена задача сертифицировать к 2022 году 150 особо охраняемых природных территорий в странах ареала тигра.

На фото: Росиию на совещании представлял Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского биосферного заповедника им. К.Г. Абрамова - первой в России ООПТ, получившей сертификат CA|TS.