План по набору контрактников в армию может вырасти

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Количество контрактников в российской армии будет увеличиваться с каждым годом, необходимость в них у Вооруженных сил (ВС) может увеличиться, заявил начальник Генштаба ВС РФ Николай Макаров.

"Мы прописали, что мы набираем 425 тысяч контрактников, из них мы будем иметь 225 тысяч офицеров - это будет почти 70% контрактной армии. Но я думаю, что это неконечный этап. Мы с каждым годом намерены увеличивать количество военнослужащих по контракту для того, чтобы иметь ВС, способные действовать при любой обстановке", - сказал Макаров, выступая перед членами Общественно палаты РФ.

В соответствии с планом реформирования ВС России, к 2012 году численность армии должна уменьшиться с 1,2 миллионов военнослужащих до миллиона. При этом общую численность офицерского корпуса планировалось сократить с 335 тысяч до 150 тысяч, однако в начале февраля 2011 года глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков объявил о принятии решения увеличить офицерский состав на 70 тысяч - до 220 тысяч. Оно продиктовано созданием в структуре ВС РФ военно-космической обороны, о котором президент РФ Дмитрий Медведев объявил в ноябре 2010 года.

Кроме того, в рамках реформы шесть военных округов уже преобразованы в четыре - Западный, Восточный, Центральный и Южный, - планируется существенное повышение денежного довольствия офицеров с 2012 года (лейтенант должен получать в среднем 50 тысяч рублей), преобразование военных учебных заведений и переход армии на систему аутсорсинга (когда питание и другие несвойственные ВС функции берут на себя гражданские структуры).