Российским детям предлагают обеспечить право на льготный отдых

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Госдума рассмотрит законопроект, закрепляющий право детей Российской Федерации на льготный отдых.

В соответствии с законопроектом каждому ребенку в возрасте от 4 лет до 15 лет один раз в три года предоставляется право льготного отдыха, то есть отдыха, затраты на организацию и проведение которого финансируются за счет средств бюджетов субъектов РФ.

Местами проведения льготного отдыха детей являются санатории, пансионаты, дома отдыха в лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

При этом льготный отдых детей будет проводиться в период с 1 мая по 30 сентября каждого года.