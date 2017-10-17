Путин поручил сделать из Владивостока финансовый центр

Кроме того дальневосточники получат круглогодичные льготные перелеты и много чего еще

Льготные перелёты круглый год, «дальневосточные гектары» для соотечественников за рубежом, режим Свободного порта с упрощённой процедурой въезда для иностранцев во всех международных аэропортах ДФО, — эти и другие поручения дал глава государства Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщает ТАСС, часть поручений касаются проекта федерального бюджета на 2018 год. В частности, президент поручил в приоритетном порядке выделить деньги на строительство пунктов пропуска на границе и субсидировать авиаперелёты с Дальнего Востока в европейскую часть страны круглый год, — обычно льготные перевозки начинаются 1 апреля, цена может быть ниже рыночной в два раза. Также Путин поручил субсидировать доставку автомобилей дальневосточного производства в другие регионы. Ранее на эти цели выделили 850 млн рублей.

Отдельные поручения посвящены развитию транспорта. В частности, построить судно для сообщения Командорских островов, Северо-Курильска и Петропавловска-Камчатского, организовать автомобильный пункт пропуска на общем с Китаем острове Большой Уссурийский, реконструировать порты Ванино и Холмск, где курсирует паром на Сахалин, и причал на левом берегу Анадырского лимана в посёлке Угольные Копи.

Также правительство рассмотрит возможность уравнять тариф на перевозку грузов по железным дорогам Якутии с РЖД. Сейчас они вдвое дороже из-за суровых климатических условий. Также прорабатывается возможность организации регионального финансового центра в свободном порту Владивосток с льготами для иностранных банков, упрощённой процедурой обращения ценных бумаг и специализированным финансовым судом.

Отдельное поручение касается завершения строительства железной дороги в Якутск «Томмот — Нижний Бестях», которая свяжет центр республики с БАМом и Транссибом. Строительство началось ещё в 2005 году и до сих пор не завершено.

Также президент поручил определить источники финансирования программ социально-экономического развития Дальнего Востока. Сейчас обсуждается возможность отдать на эти цели 75% нефтегазовых доходов Сахалина.