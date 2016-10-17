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Блогеры Дальнего Востока объединились в сообщество

17 Октября 2016, 17:06 | Дальний Восток

Сбербанк организовал блог-тур на Колыму. 11 блогеров с Дальнего Востока и западных регионов России познакомились с историей и культурным наследием Магаданской области, посетили ключевые промышленные и энергетические объекты области, а также головной офис банка, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В рамках блог-тура состоялись экскурсии на Колымскую и Усть-Среднеканскую ГЭС бизнес-партнеров Сбербанка - компании РусГидро. Специалисты ГЭС познакомили блогеров с устройством и принципами работы гидроэлектростанций. На Усть-Среднеканской ГЭС блогеры застали процесс монтажа и бетонирования закладных частей третьего гидроагрегата, который будет введен в работу в 2018 году. Каскад Колымских ГЭС - крупнейший на Крайнем Севере производитель электроэнергии, на его долю приходится 95 % вырабатываемой в регионе электрической энергии, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Блогеры познакомились с работой крупнейшего клиента Дальневосточного Сбербанка - концерна «Арбат», в который входят порядка шести золотодобывающих предприятий.  Об уникальном производстве полного цикла рассказал гостям руководитель концерна Александр Басанский во время экскурсии в цеху по изготовлению ювелирных изделий. Также блогеры увидели прогрессивно развивающийся поселок Палатка, в который предприятие направляет инвестиции.  

В Сбербанке блогерам рассказали об инновационных сервисах, которые сегодня финансовое учреждение предоставляет клиентам. Прошла встреча с местными риэлторами, на которой блогеры познакомились с сервисом «Личный кабинет заемщика» и узнали об актуальных условиях жилищного кредитования от Сбербанка.

«Нам есть, что показать – сегодня клиенты имеют практически неограниченные возможности по использованию банковских сервисов. Имея при себе банковскую карту и гаджет с установленным банковским приложением, мы можем не только делать банковские операции – платежи, переводы, открывать вклады, погашать кредиты, но и получать полноценный сервис по финансовому планированию. Также в ходе блог-тура мы показали представителям блогосферы результаты поддержки банком бизнеса региона. Сегодня Сбербанк в области финансирует проекты по отработке месторождений золота», - подчеркнул Олег Бугай, Управляющий Северо-Восточным отделением Дальневосточного Сбербанка.

Также при поддержке Сбербанка блогеры Дальнего Востока объединились в сообщество, созданное на базе социальной сети Facebook.

«Сегодня у нас появилась площадка для общения, обмена новостями, контентом, и, безусловно, опытом. Как создавать качественный и востребованный контент, как правильно монетизировать его, как защитить свои авторские права в блогосфере – есть много тем для обсуждения и дискуссий.  Сообщество позволит блогерам со всего Дальнего Востока знакомиться, объединяться и проводить совместные мероприятия», - рассказал Александр Крылов, блогер из Магадана.

В ходе путешествия блогеров по Колыме состоялся запуск собственного инстаграм-аккаунта  самого юного участника блог-тура – 4-ех месячного Азара Бондарцова из Благовещенска, который отправился в Магадан вместе с родителями – успешными блогерами, ведущими инстаграм о здоровом образе жизни.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: туризм  золото  сбербанк  Русгидро 



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