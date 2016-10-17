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Приморцы смогут летать в "Суньку", а не ездить на автобусах
Строительство нового аэропорта гражданской авиации начнется в ближайшее время на территории северо-восточной провинции Хэйлунцзян в КНР, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа», аэропорт сможет обслуживать до 450 тыс. пассажиров и 3 600 тонн груза и почты в год. Взлетно-посадочная полоса длиной в 2500 метров и шириной в 45 м позволит самолетам совершать около 4 800 взлетов и посадок в год. Стоимость аэропорта составит около 1,2 млрд юаней ($179 млн). Строительство скоростной автомагистрали, ведущей к аэропорту, уже началось в субботу, 15 октября.
Через расположенный на юго-востоке китайской провинции Хэйлунцзян городской уезд Суйфэньхэ проходит около 80% всех экспортируемых и импортируемых в Россию товаров. А объем товарооборота составляет 10 млрд юаней в год, отмечает агентство.
Сейчас на российско-китайской границе в Приморском крае между Суйфэньхэ и Пограничным действует автомобильный пограничный пункт пропуска.
По данным АО «Международный аэропорт Владивосток», прямое авиасообщение из Владивостока действует с китайскими городами Тяньцзинь, Харбин, Чанчунь, Яньцзи, Муданьцзян, Пекин, Гонконг, Далянь и Шанхай и Цзинань.
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неправильное название статьи. . . должно быть: "Приморцы смогут летать из Суньки по нормальным тарифам"