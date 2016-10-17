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Японские ученые, приехавшие во Владивосток, оказались разведчиками
Во Владивостоке состоялся российско-японский форум «Тихоокеанский вектор мирового развития», сообщает деловая газета "Золотой Рог". Журналистов пустили только на открытую сессию «Россия и Япония в глобальном мире», на которой курильский вопрос не затрагивался, но зато был озвучен другой - не менее острый.
Стоит отметить, что Страну восходящего солнца на форуме представляли научные сотрудники института «Евразия-21» и члены научно-исследовательского совета по вопросам национальной безопасности Японии «Анпокэн». Организации эти, как выясняется, весьма спорные, а последняя так и просто весьма далека от академической среды. Это многим известно, поэтому еще в аэропорту Владивостока японских «ученых» патриотически настроенные люди встречали с плакатами, в которых гостям напоминали о принадлежности курильских островов и рекомендовали им убираться восвояси.
Так вот, представители «Анпокэн» даже на открытой части мероприятия почему-то задали модератору вопрос по поводу значения фразы «Россия - Великая Держава», которая все чаще звучит в речах российских политиков различного ранга.
«Возрождение России, как Великой Державы, показывает история, слишком часто несет за собой политическую нестабильность. Если Россия будет делать подвижки к воссоединению с бывшими союзными республиками, чтобы возродиться, то это резко ухудшит отношения не только с Японией и Китаем, но и вызовет нестабильность во всем регионе СВА», - уверены представители «Анпокэн».
«Ннравится кому-то это или нет - Россия по определению великой державой является. Территория, природные ресурсы, военные потенциал, - этих факторов достаточно, чтобы Россия была, есть и продолжала являться Великой Державой», - подчеркнул модератор сессии «Россия и Япония в глобальном мире» профессор, д.и.н. Виктор ЛАРИН.
Он разъяснил присутствующим, что проблема заключалось в том, что чувство того, что Россия является Великой Державой в 90-е годы было утеряно.
«Сейчас это чувство восстановлено. И Россия, вернув себе это самоощущение, начала отстаивать свои интересы», - отметил Ларин. Ученый также сделал акцент на том, что сейчас перед Россией не стоит задача по объединению среднеазиатских республик. Более того, для современной России это не подъемное бремя.
Другим немаловажным вопросом, поднятым на открытой сессии, стало обсуждение заявления Владимира ПУТИНА о Евразийском проекте и то, как будут развиваться российско-японские отношения в новой парадигме развития.
Присутствующие отметили опасность того, что в этой конструкции Тихоокеанская Россия вновь может оказаться на далекой периферии. Вопросы возникли и относительно отношений с Японией, Кореей, Китаем и странами АСЕАН в свете новой парадигмы. Не станут ли они отношениями второго порядка.
«Мир изменился и выжить в этом мире можно только сообща. Необходимо терпение, уважение и умение слушать друг друга», - подчеркнул Ларин.
Он также отметил, что буквально неделю назад с китайским коллегами в Даляне обсуждалась идея сделать Владивосток стыковочным узлом двух путей северного морского и южного шелкового.
Вероятно, обсуждение этой идеи было продолжено в течении дня на закрытых секциях. Итоги встречи были подведены кулуарно, какие еще вопросы обсуждала японская разведка с российским учеными остается тайной за семью печатями.
Между тем, известно, что во время визита в Японию президента РФ Владимира ПУТИНА премьер-министр Синдзо АБЭ предложит пакет инвестиционных проектов в обмен на передачу Курильских островов. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к дипломатическим кругам Японии.
- Японцы сосредоточились на двух небольших островах - Шикотан и Хабомаи. Главное для Токио - запустить процесс передачи или хотя бы его обсуждение. Однако часть японского истеблишмента настаивает на том, чтобы вести переговоры о возвращении всех четырех островов, - рассказал источник «Известий». - Япония готова вложить серьезные инвестиции в Дальний Восток. Примечательно, что предлагаются инвестиции в объекты, которые не смогут быстро окупиться. Речь идет о строительстве дорог, больниц, городских и инфраструктурных объектов. Помимо этого, говорится и об инвестициях в российские IT-технологии.
По словам источника, говорить о конкретных цифрах пока рано. Однако обсуждаются инвестиции в размере около $20 млрд в неокупаемые проекты в течение 10 лет в обмен на решение проблемы Курил. Речь идет о постройке до 100 инфраструктурных объектов.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Последние результаты опроса в Японии показали, что 50% японцев не возражали бы, если Россия передала Японии только два спорных острова - Шикотан и Хабомаи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на японское агентство «Дзидзи».
Евгений СИДОРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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