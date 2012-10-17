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Руководителей вузов России будут готовить в «Сколково»

17 Октября 2012, 12:47 | Дальний Восток

Центр образовательных разработок «Сколково» по договору с Министерством образования и науки РФ будет готовить ректоров и проректоров для российских вузов, сообщают «Известия».

«По нашему соглашению со «Сколково» нужно разработать программу подготовки ректорского корпуса, обеспечивающую освоение технологий управления развитием вузов. Сейчас нужно подготовить не менее 100 высших руководителей вузов», - сообщили изданию в Минобрнауки.

По словам собеседников газеты в министерстве, руководители должны понимать современные тенденции и опираться на международный опыт, чтобы впоследствии реализовать какие-то изменения в вузах.

Кроме того, отмечают «Известия», Центру образовательных разработок в «Сколково» предстоит разработать кейсы по стратегии и модернизации более 100 вузов на территории России.

Как заявил изданию руководитель Центра образовательных разработок «Сколково» Андрей БАРКИН, главная цель данной программы - это не подготовка хозяйственников или CEO, а формирование людей, которые могут с современной точки зрения смотреть на научный и образовательный процесс.

По его словам, в подготовке кадров они не ориентируются на универсальность руководителя.

«Мы делаем упор на глубокое понимание работы самих вузов, качество выпускаемых кадров, поддержку развития малых инновационных предприятий и поддержку бизнеса», - подчеркнул Баркин.

Он также отметил, что сейчас есть большая брешь в возрастной группе ученых и нужно готовить им замену.

«Сейчас возраст наших профессоров и различных научных работников колеблется в районе 70-80 лет, и это страшные цифры. Надо готовить новые кадры в расплату за то время, когда часть молодежи вообще не шла в науку, а некоторые просто уходили из нее в другие профессии», - добавил Баркин.

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