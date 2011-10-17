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Прогноз погоды

17 Октября 2011, 23:29 | Дальний Восток

Переход осеннего экватора выдался на Дальнем Востоке весьма прохладным. Что и неудивительно – в Приморье и Хабаровском крае сейчас царствуют обширные фронтальные разделы. В северных районах нашего края в эти возможен первый снег, на большей части территории Приморья ожидается заметное похолодание. Не лучше погода в Магаданской области и на Камчатке – здесь хозяйничает антициклон.

Во ВЛАДИВОСТОКЕ на этой неделе сохранится переменная облачность. Если верить синоптикам, то осадков в эти дни не ожидается. Дневная температура не превышает 10-15 градусов тепла. А после захода солнца воздух в столице Приморья остывает до плюс 3-6. К выходным дням ожидается небольшое повышение температурного фона.

Судя по всему, не предвидится осадков и в соседнем ХАБАРОВСКЕ. Да и дневная температура в городе на берегу Амура не вызывает опасений и остается на прежнем уровне - 8-12 градусов тепла. В ночные часы воздух остывает до плюс 4-6.

Сухо и в меру солнечно будет в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. В дневные часы температура останется неизменной – все те же 8-11 градусов тепла. А ночной температурный фон в столице Амурской области даже стал чуть выше – до плюс 2-5.

Не будет на этой неделе дождей и в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Днем температура не превысит 7-10 градусов тепла. В темное время суток воздух в столице островной области становится прохладнее – до 3-5 выше нуля.

Сегодня, во вторник, ожидается прекращение дождя и мокрого снега в МАГАДАНЕ. В пятницу в городе вновь возможен снегопад, который приведет к заметному понижению температуры. Пока же днем возможны перепады от минус 2 до плюс 1. Ночью в столице Магаданской области уже очень холодно – до 8-14 градусов мороза.

Очень сыро сегодня, во вторник, в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Что касается дневной температуры, то она не превышает 5-9 градусов тепла. С приходом сумерек в столице Камчатского края становится прохладнее – до плюс 2-4.

Автор: По материалам сети Интернет
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