В России появится аграрный телеканал

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил на встрече с работниками сельского хозяйства, что в России необходимо создать круглосуточный телеканал, целиком посвященный вопросам развития сельского хозяйства.

Глава государства пояснил, что новый круглосуточный канал должен быть бесплатным и рассказывать гражданам об опыте работы в сельской местности в субъектах РФ, передает РБК.