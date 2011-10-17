Телевизионную рекламу предлагают ограничить

Госдума рассмотрит законопроект, направленный на защиту граждан от вмешательства рекламы в его личную жизнь.

Законопроект вводит запрет прерывать рекламой телепередачи и фильмы, транслируемые в вечернее время с 19 до 23 часов в будние дни и с 11 до 23 часов – в выходные и праздничные дни.

По словам авторов законопроекта, его принятие позволит гражданам более полноценно использовать свое время и получать удовольствие от просмотра любимых фильмов и телепередач.