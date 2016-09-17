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Российская сторона обещает достроить мост через Амур в 2018 году
Российская сторона построит свою часть моста через Амур в Китай в середине 2018 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Министр транспорта Максим Соколов заявил «Известиям», что все организационные трудности преодолены и теперь Россия оперативно займется выполнением своих обязательств, чтобы возвести российскую половину железнодорожной переправы.
— Наконец-то все необходимые решения по линии Российского фонда прямых инвестиций, Фонда развития Дальнего Востока приняты. Сегодня подрядчик вышел на объект. Контракт заключен. Будем ускоренными темпами наверстывать упущенное время для скорейшего завершения строительства, — рассказал «Известиям» Максим Соколов.
Наводить новые мосты в отношениях и в транспортном сообщении Россия и Китайская Народная Республика стали после переговоров президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина на саммите «большой двадцатки» в Санкт-Петербурге в 2013 году. После различных согласований и новых встреч было принято решение начать возведение двух мостов: между городами Благовещенск и Хэйхе (до сих пор между ними переправа носит сезонный характер) и в районе села Нижнеленинское в Еврейской автономной области (ЕАО), где планируется пока только грузовое сообщение. Китайская сторона довольно оперативно возвела свою часть моста в сопредельном с ЕАО регионе, в то время как в России строительство затянулось. Отставание было чересчур наглядным — готовая часть моста обрывалась ровно на границе по фарватеру Амура. В итоге летом 2016 года ООО «Рубикон», которое является оператором проекта строительства, подписало соглашение с УСК «Мост», которая и возведет российскую часть мостового перехода.
Длина самого моста составляет 2,2 км, российская часть составляет 300 м, но предстоит также построить и подходы к переправе. Мост должен будет соединить китайскую железнодорожную линию Сянъянчуань–Хаюйдао и российский Транссиб (через путь в Биробиджан). Проектная скорость составов — 100 км/ч. Пропускная способность составит 20 млн т грузов в год. Новый мост и пограничный переход сократят расстояние и ускорят поставку грузов. После ввода в эксплуатацию по мосту в КНР пойдут грузы с продукцией Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината — он будет основным пользователем переправы. Пока что грузы с этого предприятия отправляются с большим крюком через Приморский край. Через мост также будут осуществляться поставки продукции аграрно-промышленного комплекса и деревообрабатывающей отрасли ЕАО.
Протяженность маршрута транспортировки грузов из восточных регионов Российской Федерации в северные провинции Китая сократится на 700 км. Проект позволит увеличить грузооборот России с Китаем на 10 млн т, что увеличит доходы государства. Общий объем инвестиций в проект составил 10 млрд рублей: инвестиции Фонда развития Дальнего Востока — 2,5 млрд рублей, Российско-китайского инвестиционного фонда — 7,5 млрд рублей.
Предполагалось, что весь проект будет сдан в 2017 году, новый срок, названный министром транспорта РФ, — 2018 год. Ситуацию с мертвой точки удалось сдвинуть после вмешательства полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который поручил разобраться с ситуацией, определиться с подрядчиками и сроками выполнения работ.
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