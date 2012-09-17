Водолеи на неделе воду лить не будут

Гороскоп с 18 сентября по 23 сентября

Овен. На этой неделе у Овнов усиливается потребность в самовыражении и творческой реализации. И это может стать наиболее удачным направлением вашей деятельности. Пробуждайте и всячески поощряйте в себе творческое начало, пробуйте взглянуть на привычные дела с новых позиций, под новым углом зрения. Это время, когда вы сможете усовершенствовать что-то в своей работе. Успешно пройдет профессиональное обучение (например, на курсах повышения квалификации). Хорошо сложатся дела у тех, чьи профессии призваны делать жизнь людей радостнее, веселее и счастливее. Это относится к работникам салонов красоты, модных бутиков, фитнес-клубов, консультантам сетевого маркетинга, операторам туристических агентств и всем, кто причастен к шоу-бизнесу.

Телец. На этой неделе у типичных Тельцов усилится желание сделать условия своего труда более комфортными. И вы вполне преуспеете в этом. Офисные служащие могут заняться перестановкой мебели в кабинете, а также офисной техники. Если присмотреться внимательнее, всегда можно найти, что улучшить, усовершенствовать, сделать красивее. Эстетичность и комфорт сейчас особенно важны для вас, поскольку будут способствовать работе с хорошим настроением.

Близнецы. Преуспеют все, кто имеет отношение к недвижимости. Сделки купли-продажи пройдут гладко, у клиентов не возникнет никаких нареканий к качеству вашей работы. Дизайнеры по интерьеру помещений смогут получить выгодные заказы. В целом это хорошее время для неофициальной подработки, работы на дому или в семейном бизнесе.

Рак. Раки на этой неделе смогут значительно улучшить свое материальное положение. Упорный труд и профессиональное мастерство получат адекватную оценку в виде достойного материального вознаграждения. На этой неделе вы сможете расширить использование новинок науки и техники в своей работе. Скорее всего, этот процесс пойдет у вас столь успешно, что какую-то работу вы сможете выполнить быстрее, чем раньше. Резкий рост производительности труда сейчас вполне возможен. Если вы работаете по найму, то техническим развитием может активно заниматься ваше начальство. От вас лишь требуется включиться в этот позитивный процесс.

Лев. У Львов на этой неделе усиливается интерес к работе коллег в других странах и регионах. Также может активизироваться общение по Интернету. В ходе него вы сможете почерпнуть немало полезных знаний, благодаря которым повысите уровень профессионального мастерства. Стремление к личностному росту и развитию, расширению знаний и кругозора — вот основа вашей деятельности на этой неделе. И пусть вы не сразу сможете заработать желаемую сумму денег, на данный момент это не столь важно. В этот период вы закладываете фундамент на будущее, создаете блестящие перспективы. Успешно сложится деятельность у юристов, преподавателей, а также всех тех, кто работает в иностранных фирмах или вдали от родного дома, находится в командировке.

Дева. У Дев на этой неделе лучше всего будет получаться решать деликатные вопросы, связанные с погашением долговых обязательств. Если вы должны какую-то сумму денег, то встреча с кредитором в приватной обстановке позволит вам договориться о приемлемом льготном графике погашения долга. Если же вам не торопятся возвращать деньги, также попробуйте аккуратно поговорить с должником и напомнить ему об обязательствах. В этот период возможно расширение деятельности за счет дополнительной подработки с неполным графиком работы (по совместительству или на полставки). Бизнесменам на этой неделе рекомендуется заниматься благотворительностью.

Весы. У Весов на этой неделе открываются новые перспективы. Некоторые дела удастся выполнить намного быстрее и эффективнее, чем вы предполагали вначале. Внешние обстоятельства благоприятствуют всем вашим начинаниям, вы почувствуете мощную поддержку со стороны друзей и единомышленников. Также это благоприятное время для развития совместного бизнеса в рамках акционерного общества или кооператива. В одиночку вы не сможете достигнуть того, что станет возможным в ходе коллективного сотрудничества. Слаженная работа и совместные усилия дадут положительный эффект. Если вы работаете по найму, работодатель может выплатить вам премию в несколько большем объеме. Возможны иные дополнительные бонусы за счет развития делового партнерского сотрудничества.

Скорпион. На этой неделе Скорпионы могут добиться практически всего, что запланировали. Внешние обстоятельства будут всецело вам благоприятствовать, что ускорит темп работы. Сейчас вам могут предложить повышение в должности. Также возможна встреча с кем-то из руководства, которая окажет положительное влияние на ваше карьерное продвижение. Если вы занимаете руководящую должность, постарайтесь сосредоточить основное внимание на развитии технических возможностей и решении различных организационных вопросов. Действуя творчески и не прибегая к жестким методам, вы сможете добиться хороших результатов. Между тем это не слишком благоприятное время для тех, кто работает с деловыми бумагами, документами или часто контактирует с людьми.

Стрелец. У Стрельцов на этой неделе значительно повысится деловая репутация. Возможно, вам придется продемонстрировать глубину своих профессиональных познаний и вы с этой задачей прекрасно справитесь. Широта кругозора в сочетании с умением творчески мыслить — вот что будет вашими лучшими деловыми качествами на этой неделе. Это благоприятное время для изучения рынков в поиске более выгодных вариантов для продвижения своих товаров и услуг. Старайтесь все делать в соответствии с существующими правилами и нормами закона, тогда вы избежите возможных проблем. Это прекрасное время для преподавателей вузов, студентов, дизайнеров, программистов, работников издательских домов и типографий, юристов.

Козерог. На этой неделе Козерогам стоит задуматься об укреплении безопасности своего бизнеса. Сейчас наилучший момент для того, чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей в будущем и обеспечить спокойную работу в комфортных условиях. В первую очередь следует застраховать движимое и недвижимое имущество от риска кражи и причинения иного ущерба. Также это подходящий период для закупки и монтажа средств видеоконтроля, укрепления дверных замков, смены паролей на электронных и банковских счетах. Другим позитивным направлением этой недели является финансовая деятельность. В вашем распоряжении могут оказаться дополнительные финансовые ресурсы, которые вы сумеете использовать с выгодой для себя.

Водолей. Исключительно удачно складывается эта неделя для Водолеев, специализирующихся на предоставлении услуг. Возрастет спрос на предлагаемые вами товары и услуги, практически все клиенты, покупатели или заказчики останутся довольны вашей работой. Другое успешное направление этой недели — развитие делового сотрудничества. При ведении переговоров вы сможете добиться уступок от потенциальных партнеров и подписать взаимовыгодные соглашения. Действующие договорные отношения будут исправно выполняться. В партнерском бизнесе старайтесь ориентироваться не на собственные инициативы, а на то, что предлагают коллеги. Подстраиваясь под внешние обстоятельства, вы добьетесь больших результатов. Хорошо пройдут деловые поездки и встречи.

Рыбы. Эта неделя благоприятствует Рыбам, работающим по найму и не занимающим высоких должностей. Тихая спокойная работа и хорошие условия труда вам будут обеспечены. Это прекрасное время для урегулирования отношений с коллегами по трудовому коллективу. Если с кем-то из них вы не могли найти общий язык, теперь вам удастся исправить ситуацию. Благодаря этому работа будет складываться намного комфортнее. Направьте свою энергию на развитие технических средств. Именно за счет грамотного использования имеющейся у вас техники, а также информационных технологий вы сможете добиться роста производительности труда. Также поможет ускорить выполнение намеченных дел правильное распределение рабочего времени, наведение порядка в делах, пишет goroscops.ru.

«Золотой Рог».