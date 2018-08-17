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ВКС России срочно перебросили на Дальний Восток ракетоносцы Ту-160
Теперь они максимально близко расположены к территории США
Российские бомбардировщики межконтинентальной дальности Ту-160 были направлены на самый северный аэродром страны. Стоит уточнить, что подобные дислокация таких ракетоносцев осуществляется в первый раз в новейшей истории страны. Ту-160 приземлился на аэродроме в городе Анадырь, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Аэродромы, куда прибыли Ту-160 максимально близко находятся к границам США. В последнее время Министерство обороны России обратила пристальное внимание на аэродромы в Арктическом регионе. В этом регионе за последние пять лет построено более 400 объектов, часть из которых является уникальными и обеспечивают противовоздушную оборону страны.
Расстояние, которое преодолел Ту-160 с постоянного места дислокации до аэродрома Анадырь составляет 7 тысяч километров. Стоит отметить, что Ту-160 является самым крупным и мощным российским самолетом за всю историю российской авиации. Этот самолет относится к сверхзвуковым летательным аппаратам, имеет изменяемую геометрию крыла и огромный вес и, следовательно, приобретает наибольшую взлетную массу. Все эти критерии делают самолет уникальным летательным аппаратом.
Переброску отечественных бомбардировщиков Ту-160 можно расценивать как адекватный ответ Москвы Вашингтону, который в последнее время активно наращивает свои военные силы у непосредственных границ России.
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