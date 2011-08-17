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Разведённые родители оплатят жильё детям
Соответствующие поправки в Семейный кодекс внесли на рассмотрение депутаты Госдумы. По замыслу законотворцев проект должен защитить права детей, родители которых решили расстаться.
Как говорит председатель комитета по делам семьи, женщин и детей Елена Мизулина, это уже пятая попытка решить очень распространённую проблему, когда ребёнок и родитель, с которым он остаётся после развода, оказываются на улице. По закону можно взыскать с другого родителя только алименты. Однако их средний размер по стране составляет около 1,5 тыс. руб, лишь в единичных случаях доходит до 10 тыс. руб. «Естественно, за такие деньги трудно решить жилищные проблемы», – говорит она.
Если поправки будут приняты, алиментщика обяжут помогать в случае необходимости в съёме жилья второму родителю, пишет "Гудок".
По Семейному кодексу и сейчас можно через суд взыскать дополнительные средства на содержание ребёнка, помимо алиментов. Но только при наличии исключительных обстоятельств, среди которых – тяжёлая болезнь, увечье или нетрудоспособность детей и необходимость оплаты ухода за ними. Правда, есть расплывчатая ссылка, что суд также может принять во внимание и некие «другие обстоятельства». Но на практике из-за отсутствия конкретики никакие другие причины судом, как правило, не рассматриваются.
По мнению председателя комитета по арбитражному, уголовному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова, это происходит потому, что суд хоть и вправе привлечь к дополнительным расходам одного из супругов, но делать этого не обязан. К тому же не исключаются и злоупотребления кого-то из родителей, что может повлиять на решение суда. Подобные вариации станут попросту невозможны, если закон будет принят, уверен депутат.
Однако председатель совета директоров московского отделения Международного движения «Добро без границ» Светлана Бочарова считает, что в семейных делах не всё так однозначно. И, прежде чем принять поправки, нужно взвесить все «за» и «против». Она привела пример семьи, в которой ребёнок практически предоставлен сам себе. После развода мужчина поселил бывшую супругу с 15-летним сыном в одну комнату размером 8 кв. м, и женщина была вынуждена уйти из дому. А сын остался в квартире с отцом, так как не захотел оказаться на улице, лишиться школы, потерять друзей. «Но мальчик находится на полном содержании матери, которая заодно оплачивает и коммунальные услуги. И с кого в таком случае брать алименты? – рассуждает она. – И суд, и опёка, куда мы обращались, приняли во внимание лишь тот факт, что ребёнок якобы живёт с отцом. На самом деле он в квартиру приходит только переночевать».
По мнению Светланы Бочаровой, наше семейное законодательство никак не учитывает множество других житейских хитросплетений. Например, когда при разводе нельзя отсудить половину нажитого имущества сразу ребёнку или невозможно выписать из квартиры бывшего мужа, который не платит ни алименты, ни коммуналку. «Есть случаи, когда на это уходит больше 10 лет. Поэтому Семейный кодекс нужно не латать, а полностью перекраивать, чтобы он отвечал сегодняшним реалиям», – говорит эксперт.
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