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Вниманию приморских туристов: на севере Таиланда закроют 38 курортов

17 Августа 2011, 14:11 | Дальний Восток

Гостиницы были незаконно построены на территории заповедника

Представители Департамента лесного хозяйства официально уведомили владельцев 38 курортов, расположенных в национальном заповеднике «Thap Lan National park» в провинциях Накхонратчасима и Прачинбури, о необходимости покинуть территорию леса до 30 октября текущего года.

Тевин Месап, директор национального парка «Thap Lan National park», сегодня заявил, что 38 курортов из 54 были построены на территории заповедника незаконно.

Все строения должны быть демонтированы до 30 октября, сообщает «The Bangkok Post». Если владельцы курортов не выполнят распоряжения, то отели будут устранены администрацией парка. Кроме того, все расходы по демонтированию гостиниц будут нести владельцы курортов, подчеркнул Тевин.

Напомним, ранее эта инициатива со стороны властей вызвала негодование у владельцев отелей. 10 из них послали петицию в Департамент лесного хозяйства с просьбой аннулировать решение, однако их просьба была проигнорирована.

Общие убытки туристической отрасли в этом районе превышают 100 миллионов батов (330 тысяч долларов). Кроме того от закрытия курортов пострадают местные фермеры, продающие свою продукцию туристам, пишет «ФедералПресс».

Автор: Экспертный канал «ФедералПресс»
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