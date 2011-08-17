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Наталья Серебрякова: Энергия недовольства в Китае под контролем
На фоне масштабных социальных волнений в Великобритании появились сообщения о беспорядках в городе Цяньси юго-западной китайской провинции Гуйчжоу. Там в результате народных выступлений ранены более 10 сотрудников правоохранительных органов, разбиты и сожжены автомобили, зачинщики беспорядков арестованы.
По состоянию на утро пятницы, 12 августа, в городе еще наблюдались группы возбужденных людей. О том, можно ли провести параллели между волнениями в Европе и в Китае, в интервью «Росбалту» рассказала научный сотрудник Центра стратегических проблем Северо-Восточной Азии и ШОС Института Дальнего Востока РАН Наталья Серебрякова.
— Можно ли говорить о том, что волнения в Великобритании и в Китае имеют одинаковую социальную подоплеку?
— Здесь аналогия не работает. Прямых параллелей нельзя провести. Китайское общество мононационально, достаточно четко структурировано, очень авторитарно. Кстати, это во многом определяет его стабильность и достаточно успешное развитие. В Китае другая система управления обществом, иная система «разруливания» конфликтов. Они подавляются, что называется, в зародыше и более жестко. Хотя случай в городе Цяньси – не единичный. Подобные события случаются достаточно часто. Только они замалчиваются, информация о них обычно не проникает в СМИ. Немного странно, что именно это выступление стало широко известно. Возможно, что здесь не обошлось без сил, заинтересованных в дестабилизации внутренней обстановки в Китае.
Если затрагивать вопрос о наличии гражданского общества, гражданского сознания в КНР – это присутствует, но в совсем иных формах, чем в европейском обществе. В Китае все это допустимо пока, разрешено. Кроме КПК (Коммунистическая партия Китая – «Росбалт»), действуют восемь демократических партий. Есть свои диссиденты и правозащитники. Но они существуют, пока это «дозволяется».
— Сейчас все больше говорят об увеличении общественного протестного потенциала в Европе, в России, особенно в молодежной среде. Как с этим дело обстоит в Китае?
— Конфликтный потенциал в китайском обществе присутствует, но до сих пор китайским властям достаточно успешно удавалось направлять его в какое-то позитивное русло. Что я имею в виду: например, чтобы выплеснуть энергию недовольства, молодежь направляют на очередной «бросок вперед», на какую-нибудь очередную «сверхмодернизацию», в конце концов, на Олимпиаду. Молодые люди в Китае имеют сильную мотивацию для достижения положительных результатов и в образовании, и в карьере, а конкуренция там весьма жесткая. Кроме того, власти очень много делают, чтобы развивать спорт, молодежный досуг, молодежные организации, всякие объединения. Чтобы энергия недовольства всегда была под контролем.
— Исполнилось 22 года со дня подавления студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Извлекли ли власти КНР и китайские граждане уроки из тех событий?
— Да, уроки усвоены. Политическая элита в КНР – достаточно думающая, они позволяют и некую свободу, и некую демократию, и некий либерализм, присутствие критики и противоположных мнений. Но здесь тоже все происходит с учетом национальных особенностей, истории и культуры громадного государства. Например, более либерален юг и юго-восток Китая, более консервативны северо-западные части страны, в которых, кстати, проживет очень много национальных меньшинств со своими сепаратистскими устремлениями.
Если бы такое (я имею в виду события на площади Тяньаньмэнь) случилось сегодня, а это теоретически возможно, снова бы все выступления жестко подавили, а власть оправдала бы себя тем, что страна могла пойти по «кровавому пути», чего и не было допущено. Сейчас власть довольно успешно создает иллюзию свободы и демократии. В «закрытой» некогда стране есть Интернет, но при этом часть сайтов совершенно недоступна. Причем, сайтов совершенно не вредных, с европейской точки зрения.
— Чему России можно поучиться у Китая?
— Превентивным мерам – предугадыванию и прогнозированию событий на далекую перспективу. Китайские власти понимают, что может произойти в громадной стране с миллиардным населением, если допустить распространение и разрастание очагов напряженности. Да, в КНР есть миллионы безработных молодых людей, но создаются различные проекты и, например, иностранная рабочая сила не привлекается на работы. Никто не говорит о том, что на непрестижных работах свои работать не хотят. Занимают любой работой, чтобы не пьянствовали, не бездельничали. Когда я училась в китайском университете, обратила внимание, что одни и те же дорожки в студенческом городке во время каникул по три раза асфальтировали. И не потому, что каждый раз делали это некачественно. Нужно было как-то занять молодых людей, чтобы не бездельничали. С точки зрения европейца, это абсурд. И кто в России сейчас на это поведется?
Понятно, что для нас это может выглядеть смешно, послужить поводом для шуток, но я привела такой пример, чтобы подчеркнуть, что китайцы свою молодежь стараются занимать любыми способами. У нас молодежью тоже занимаются, но все больше теоретически. Да и молодежную политику нужно проводить не один президентский срок. Это вклад в человеческий капитал, который окупается через годы. Сейчас в России мы пожинаем плоды, семена которых были посажены лет 30 назад. Китайцы называют это «инвестициями в человеческий капитал», понимают, что они окупятся не за один — два президентских срока, а через два-три поколения. К сожалению, у нас такого дальновидного подхода пока не наблюдается.
Беседовал Дмитрий Пановкин.
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