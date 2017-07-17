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Во Владивостоке выбрали самую красивую сотрудницу ФСИН по ДФО

17 Июля 2017, 14:10 | Дальний Восток

Победительницей конкурса стала Мария Баластрик из Амурской области, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Второй этап конкурса «Мисс УИС-201» прошел во Владивостоке и в нем приняли участие шесть девушек из разных регионов Дальнего Востока, которые работают в разных отделах и служб УИС. Конкурс проходил в два дня, в первый: представительницы красивого пола должные были показать знание закона, выполнить несколько спортивных упражнений и пострелять по мишени.

Во второй день девушки показали себя с творческой стороны: они пели и танцевали, рассказывали о работе в системе УИС всеми возможными способами, а также озвучили фрагмент из советского фильма, приглашая людей на работу в ФСИН. Окончился конкурс проходом девушек дефиле и бальными танцнами.

«Кроме «Мисс – УИС» на конкурсе девушкам присудили и другие номинации: «Мисс Грация», «Мисс Вдохновение», «Мисс Элегантность» и многие другие. По итогам нашего конкурса будет готовится видеоролик, который будет отправлен на третий этап в Москву, в зависимости от финансирования будет решено примет ли очное участие победительница нашего этапа», - рассказала организатор культурных мероприятий ГУФСИН по Приморскому краю Раиса Владимировна.

Иван КРЫШАН

Фото - ГУФСИН России

Автор:
Теги: мисс-уис  конкурс  ДФО  ГУФСИН 



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