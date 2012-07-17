Депутатами предложен новый метод борьбы с проституцией

12 мая, ZRPRESS. Госдума рассмотрит законопроект № 66751-6, устанавливающий административную ответственность для тех, кто пользуется сексуальными услугами лиц, занимающихся проституцией.

Согласно законопроекту, получение сексуальных услуг на возмездной основе от лица, занимающегося проституцией, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

«Золотой Рог».