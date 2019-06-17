От дальневосточников хотят откупиться

Вместо повышения зарплат разбегающихся во все стороны жителей региона попытаются удержать льготными кредитами

В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях. Инициировать их создание предложено в заявлении Общественной палаты, поступившем в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Независимые наблюдатели уверены, что ничего дельного из этой идеи не выйдет, так как главную проблему региона - нищенские зарплаты большинства населения ДФО – она не затрагивает.

Минвостокразвития поддерживает инициативу: дальневосточные регионы могут стать пилотными при реализации механизма целевого кредитования, но для этого потребуются законодательные изменения, отметили в ведомстве. Эксперты "Известий" полагают, что такая финансовая поддержка повысит привлекательность региона и поможет сократить отток населения.

В заявлении Общественной палаты (ОП), поступившем в министерство, отмечается, что по состоянию на апрель 2019 года задолженность жителей ДФО перед банками достигла 988,7 млрд рублей, доля просроченных кредитов превышает среднероссийскую и составляет 4,9%.

Решить проблему можно за счет создания гарантийных фондов целевого кредитования, полагают в ОП. Условия, на которых люди будут с ними заключать сделки, окажутся более выгодными. В рамках таких договоренностей деньги предлагают выдавать под низкую процентную ставку и на больший срок. Это позволит сократить суммы регулярных платежей, которые заемщики должны вносить в банки, отмечается в документе.

Целевые кредиты под государственные гарантии предлагают выдавать на любые нужды дальневосточников. Это может быть ремонт, утепление жилья, развитие личных подсобных хозяйств, лечение, обучение, а также погашение предыдущих займов.

Такая государственная поддержка поможет улучшить благосостояние дальневосточников и сократить отток населения из региона, считает автор доклада, член Общественной палаты Леонид Шафиров.

— Гарантийные фонды помогут не только сделать кредиты доступнее, они помогут их сделать «умнее». Предоставляя поручительства, сотрудники фондов будут оценивать проекты домохозяйств, на реализацию которых человек захочет получить деньги. Заемщикам будут помогать найти лучших кредиторов, поставщиков и подрядчиков, контролировать целевое использование заемных средств, — сообщил «Известиям» Леонид Шафиров.

В Минвостокразвития «Известиям» подтвердили, что получили предложение от Общественной палаты и готовы поддержать инициативу.

— Дальневосточные регионы могут стать пилотными при реализации механизма целевого кредитования, но для этого необходимо вносить изменения в действующее законодательство, — заявили в министерстве.

Идея создания гарантийных фондов целевого кредитования повысит привлекательность региона, полагает и доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

— Предложенная схема решает две ключевые задачи: поручительство фонда снимает для банка-участника проблему рисков невозврата со всеми вытекающими проблемами и снижает финансовую нагрузку населения на обслуживание долга. Важно исключить рост невозвратных кредитов, — подчеркнул Олег Чередниченко.

При правильной реализации идеи отток населения с Дальнего Востока действительно можно снизить, но закредитованность граждан, скорее всего, возрастет, считает политолог Алексей Яшкин. Чтобы этого не случилось, необходимо не только продумать формы и уровень прямого государственного участия в проекте, но и проработать формы субсидиарной ответственности банков, а также повысить финансовую грамотность населения, отметил эксперт.

Тем временем, как уже сообщала газета «Золотой Рог», такого количества нищих, как в ДФО сегодня нет нигде в стране.

Так, как сообщает Примкрайстат, доходы ниже прожиточного минимума сегодня выявлены официально у 13,9 процента жителей края. Однако и многих бедных приморцев фактически можно отнести к нищим, так как прожиточный минимум, определенный для края еще прошлой администрацией края, выглядит просто издевательским.

Известно, что в среднем по России этот показатель равен 12,9 процента. Больше нищих, чем в Приморье, живет в шести регионах Дальнего Востока. Так, в Еврейской АО за чертой бедности находится 24,6 процента населения, в Забайкальском крае – 21 процент, в Республике Саха (Якутия) – 19 процентов. В Республике Бурятия доходы ниже прожиточного минимума у 17,9 процента населения, на Камчатке этот показатель равен 16,5 процента, а в Амурской области – 15,1 процента.

Меньше всего нищих среди регионов Дальнего Востока живет в Чукотском автономном округе – 9,5 процента, на Сахалине – 9,6 процента. В Магаданской области за чертой бедности 11,3 процента населения, в Хабаровском крае – 12 процентов.

Также, согласно данным Приморскстата, по состоянию на март 2019 года средняя начисленная зарплата в Приморье составляет 44,2 тыс. руб. (это соотносится с официальной средней зарплатой по РФ) При этом около 75% работающего населения получает не больше 25 тыс. руб. в месяц. Фактически с учетом даже официально признанной инфляции зарплаты приморцев продолжают сокращаться уже шесть лет подряд. Кстати, по данным независимых опросов, реальная средняя зарплата в России в 2018 году не превышала 20 тысяч рублей.

А средняя зарплата москвича, согласно Мосгорстату, выросла за год аж на 8,5% и составила 91 815 рублей. «В течение ближайших лет средняя заработная плата в Москве вырастет до 120-135 тысяч рублей", - сообщили в Мосгорстата. В последние годы средняя зарплата москвичей, уточнили в ведомстве, увеличивается в среднем на 10 процентов в год.

Так что можно быть уверенным, что это очередное предложение Минвостокразвития вряд ли остановит или хотя бы притормозит отток населения из региона. Выдача «льготных» кредитов – это всего лишь суррогат действительно необходимых мер. Впрочем, кураторам Дальнего Востока не привыкать выдавать на года идеи, которые одна за другой проваливаются. Так, никакого особого толка нет ни от ТОРов, ни от Свободного порта Владивосток, ни от дальневосточного гектара. За решение главной задачи – повышение среднего уровня зарплат хотя бы до московских показателей (а на деле, с учетом разницы в ценах, в 2-2,5 раза выше столичных) – кураторы упорно браться не хотят, ограничиваясь декоративными мерами.