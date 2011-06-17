Джинсы, которым мы поклонялись

Известно, что в Европу джинсы привезли американские солдаты, и в 40-х годах XX века в Германии появились первые европейские джинсы Mustang. А когда в 1957 году столицу СССР наводнили гости Фестиваля молодежи и студентов, юные москвичи были потрясены потертостью своих ровесников-иностранцев.

Как Лейб нашел Якоба

20 мая 1873 года Лейб ШТРАУС (он же Леви СТРАУСС), сын торговца-лоточника, перебравшийся 20 лет назад в Америку, получил патент № 139.121 Бюро патентов и торговых марок США (US Patent and Trademark Office) на производство "рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и часов". До этого Страусс без особого успеха торговал в Нью-Йорке тканями и в Калифорнию подался на пике "золотой лихорадки": он рассчитывал шить из английской парусины jeans палатки и сбывать их старателям. Но штаны оказались для золотодобытчиков нужнее - толстые, из хлопка, а не из кожи, чтобы можно было их стирать, с тремя большими карманами, двумя спереди и одним сзади, и одним маленьким. В качестве красителя был выбран самый стойкий на тот момент индиго (темно-синий). Первые джинсы стоили 1 доллар 46 центов.

Строго говоря, рабочие штаны, которые производила начиная с этого времени фирма Levi's & Co, были не первыми джинсами Леви Страусса, но именно в 1873 году карманы джинсов укрепили заклепками. До этого додумался невадский портной, уроженец Риги Джейкоб ДЭВИС, с которым в конце 1872 года познакомился Страусс.

Правда, у Дэвиса не нашлось 68 долларов, необходимых для того, чтобы подать собственную заявку, и бедному "клепальщику" достались лишь второе имя в патенте, доля в бизнесе и малопочетное "Co" в названии Levi's & Co. Сложись все иначе, как бы теперь назывались первые джинсы - Jacob's 501 или Levi & Jacob?

Модель 501 возникла почти сразу, но номер ей был присвоен в 1890 году, когда успех предприятия превзошел все ожидания. Моделей было столько, что производство пора было упорядочить. Страусс предложил партнеру их пронумеровать. На этот счет существует своя легенда, которую поведают всякому, кто доберется до музея Levi's & Co в Сан-Франциско. "Да я этих моделей, наверное, штук пятьсот придумал!" - заявил Дэвис. "Тогда эта будет пятьсот первой", - ответил Страусс.

Орлиная метка

С момента рождения знаменитые джинсы почти не изменились. Почти сразу на заднем кармане появились две кривые линии - "крылья орла, обитающего в Скалистых горах", на швах - оранжевая двойная строчка, а на ширинке - четыре "болта" с выбитыми буквами Levi Strauss & Co S.F. Cal (потом пуговиц стало пять). В 1886 году пояс украсила кожаная нашивка с конями, пытающимися разорвать джинсы. В 1902 году стали пришивать второй задний карман, в 1910-м в джинсовой коллекции появилась первая куртка - Levi's 506, а в начале 20-х годов с пояса исчезли пуговицы для подтяжек и появились шлевки для ремня. Начиная с 1937 года заклепки на задних карманах стали закрывать тканью - чтобы не царапали мебель или седло.

Поверить в то, что золотоискатели просеивали песок в таких же джинсах, какие были на вас на первом свидании, трудно, но можно - увидев под музейным стеклом джинсы 1880 года выпуска. В 2001 году их продали на аукционе ebay на русском за 46 532 доллара (изначально владельцы из Невады просили за штаны любимого прадеда 25 000 долларов).

Все сказанное выше вступает в противоречие с мифом о джинсах как об одежде для ковбоев. Более того, фермеры и ковбои считали Levi's слишком городской одеждой и успокоились только тогда, когда в 1911 году настоящие ковбойские штаны, слегка расширенные книзу, чтобы влезали сапоги, сделал Генри Дэвид ЛИ. В 1926 году компания H·D·Lee презентовала последнее изобретение в джинсовой истории - Lee 101Z, первые штаны с молнией вместо пуговиц, и на этом развитие затормозилось. И ни одно более позднее нововведение, будь то добавление в деним лайкры, вышивка, etc, не изменило джинсы столь принципиально.