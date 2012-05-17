Соболезнование в связи с трагедией в Индонезии

Губернатор Вячеслав ШПОРТ направил правительственные телеграммы председателю совета директоров ОАО «Компания «Сухой» Михаилу ПОГОСЯНУ и президенту ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» Владимиру ПРИСЯЖНЮКУ.

«Примите мои соболезнования в связи с трагедией в Индонезии. Это большая потеря. Горько, когда гибнут лучшие. Скорблю вместе с вами, но продолжаю верить в устойчивость проекта «Гражданские самолеты Сухого». Прошу передать мое сочувствие и слова поддержки родным, близким, товарищам по работе и друзьям погибших».

«Золотой Рог».