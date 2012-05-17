485 ветеранов войны на Дальнем Востоке ждут квартир

За время действия Указа Президента на Дальнем Востоке смогли улучшить свои жилищные условия 7292 ветерана Великой Отечественной войны.

По данным полпредства президента в округе, полностью израсходовали средства, выделенные на приобретение квартир участникам войны, Хабаровский край, Магаданская и Еврейская автономная области. Медленнее всех регионов использует средства федерального бюджета Приморский край. Здесь остаток средств составляет 105,3 млн рублей, хотя в очереди на получение квартир находится 212 человек. А всего по округу - 485 человек.

"Золотой Рог".