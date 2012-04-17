В военных комиссариатах Восточного военного округа отмечается повышенная явка призывников

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля, ZRPRESS. В течение полумесяца со дня начала призыва на призывные комиссии субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Восточного военного округа, уже прибыло более 25% подлежащих вызову граждан. Призывные комиссии уделяют особое внимание состоянию здоровья будущих военнослужащих, а также наличию военно-учетной специальности.

В настоящее время военными комиссариатами округа проводятся мероприятия по формированию команд для отправки в регионы дислокации войск Восточного военного округа, преимущественно в учебные соединения и воинские части.

Первая отправка двух команд призывников спланирована на 20 апреля из Республики Саха Якутия. Проходить службу они будут в войсках Восточного военного округа на территории Хабаровского и Приморского краев.

Как сообщил подполковник А. Гордеев, начальник пресс-службы Восточного военного округа, всего весной 2012 года с территории Дальневосточного федерального округа, Республики Бурятия и Забайкальского края будет призвано около 13 тыс. человек, из них более 4 тысяч – специалисты, подготовленные школами ДОСААФ.