Для развития системы дополнительного образования необходимо 100 миллиардов

По словам ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослава КУЗЬМИНОВА, система дополнительного образования, чье развитие предусматривает концепция общенациональной системы развития молодых талантов, будет через несколько лет стоить порядка 100 млрд руб. в год.

Президентом РФ была подписана концепция общенациональной системы выявления молодых талантов. Ее основные задачи — выявление и развитие молодых талантов, создание максимальных условий для развития способностей детей независимо от социального положения, места жительства и уровня материального обеспечения семьи, поддержка учителей и школ, внедрение лучшей практики и самых эффективных методов обучения.

«Золотой Рог».