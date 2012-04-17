Фурсенко разберется с рейтингом репутации вузов

Глава Минобрнауки Андрей ФУРСЕНКО не считает объективным опубликованный рейтинг мировых вузов, в который Россия не попала, но считает необходимым проанализировать и принять меры для исправления ситуации...

В этом году ни один российский университет не вошел в ежегодный рейтинг репутации мировых вузов World Reputation Rankings британской газеты Times, в котором по-прежнему доминируют США и Великобритания. Год назад единственным российским вузом в топ-100 стал Московский государственный университет имени Ломоносова - он занял 33-е место.

«Надо разбираться с методиками (составления рейтингов). Мы сейчас смотрим, почему это произошло, по каким критериям мы не попали. В том рейтинге, о котором идет речь, есть доля субъективизма, на мой взгляд и на взгляд экспертов. К этому не надо относиться слишком серьезно, но, конечно, надо понять какие-то направления, по которым российские вузы проигрывают», - сказал Фурсенко журналистам.

Он отметил, что одним из критериев оценки вузов является количество публикаций их научных сотрудников на английском зыке, пишет РИА «Новости».

«К сожалению, у нас с этим не очень здорово. Это связано с тем, что мы долго не уделяли этому достаточного внимания. У нас не считалось это важным... Сегодня в наших вузах мы пожинаем плоды образования, которое было 15-20 лет назад», - добавил министр.

Он сообщил, что программы преподавания на английском языке в вузах уже увеличены, и выразил надежду, что ситуация со статусом российских вузов изменится в лучшую сторону.

В рейтинге Times на первых позициях - американские вузы, их в сотне 44. За ними - британские, которые уменьшили свое присутствие в итоговой таблице на два университета по сравнению с прошлым годом и сейчас представлены десятью заведениями.

Первая шестерка за прошедший год не изменилась. Первое место в рейтинге занимает Гарвардский университет, за ним следует Массачусетский технологический институт. Тройку замыкает самый успешный в рейтинге британский университет - Кембриджский. Далее следуют Стэнфордский университет, Калифорнийский университет в Беркли и, наконец, Оксфордский.