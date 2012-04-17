Во Владивостоке в конце недели ожидается потепление

Неумолимый календарь быстро промчал первую половину весны. А синоптики тем временем с оптимизмом смотрят на начало второй. И в самом деле, пока погода все-таки больше радует. Хотя только-только через Приморье прошел циклон с активными фронтальными разделами, вызвавший в отдельных районах дождь. Сейчас же в нашем крае погоду определяет поле пониженного давления. Осадков практически не ожидается, возможен рост температурного фона.

Во ВЛАДИВОСТОКЕ после дождика в понедельник осадков до конца недели не ожидается. В дневные часы температура выше 5-10 градусов тепла практически не поднимается. С приходом сумерек в столице Приморья воздух остывает до плюс 1-3. В конце недели есть вероятность повышения температурного фона.

На этой неделе сухо и солнечно будет в ХАБАРОВСКЕ. В столице соседнего края воздух днем прогревается до 7-11 градусов тепла. И это не предел – к выходным возможно повышение. Ну а в ночные часы температура понижается до плюс 2-4.

А вот в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ во вторник и субботу может пойти дождь. Тем не менее в столице Амурской области также потихоньку повышается температура. Днем она доходит уже до 6-10 градусов тепла. По ночам же воздух все еще остывает до минус 1 – плюс 3.

Сегодня, во вторник, ожидается дождь в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Что касается дневной температуры, то она выросла до 2-6 градусов тепла. Но после захода солнца в столице островной области довольно холодно - до 1-4 ниже нуля.

До четверга включительно будет идти снег в МАГАДАНЕ. Хотя дневная температура уже не опускается ниже 1-3 градусов тепла. Прекращение осадков к выходным обещает некоторый рост температуры. Ночью же в столице Магаданской области все еще морозно – до 2-7 ниже нуля.

Малооблачная и сухая погода будет в ближайшую неделю в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Днем воздух в столице Камчатского края прогревается уже до 3-8 градусов тепла. Подрос и ночной температурный фон – до 0 – плюс 2.

«Золотой Рог».