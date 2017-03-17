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Олененок приплыл в Россию из Японии на льдине

17 Марта 2017, 18:42 | Дальний Восток

И, возможно, не один

Жители Южно-Курильска по счастливой случайности обнаружили на острове Кунашир маленького пятнистого оленя - животное, которое уже многие годы не обитает на этой территории, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщает Государственный природный заповедник «Курильский», парнокопытное могло перебраться на тихоокеанское побережье Кунашира с соседнего японского острова Хаккайдо по дрейфующей льдине.

Точно установить этот факт пока невозможно, однако это очень вероятно, ведь расстояние между Хоккайдо и Россией в этой местности всего около 14 километров.

Сейчас сотрудники природного парка пытаются выяснить, сколько животных перебралось на российскую территорию.

Напомним, что пятнистый олень (Сervus Nippon) обитает почти на всей территории Японии, в том числе на крупных и мелких островах, а также в некоторых частях Дальнего Востока (Приморье). В прошлом веке численность популяции этого животного снизилась до критической из-за деятельности браконьеров и охотников.

В Приморье пятнистый олень встречается редко и занесен в Красную книгу. Во всем мире он еще сохранился в Корее, северном Вьетнаме, на Тайване, в Китае и Корее. Главными врагами зверя остаются волки и бурые медведи.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: пятнистый олень  хоккайдо  Курилы  Россия  волк  кунашир  остров  Япония  медведь 



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