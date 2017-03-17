Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Олененок приплыл в Россию из Японии на льдине
И, возможно, не один
Жители Южно-Курильска по счастливой случайности обнаружили на острове Кунашир маленького пятнистого оленя - животное, которое уже многие годы не обитает на этой территории, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщает Государственный природный заповедник «Курильский», парнокопытное могло перебраться на тихоокеанское побережье Кунашира с соседнего японского острова Хаккайдо по дрейфующей льдине.
Точно установить этот факт пока невозможно, однако это очень вероятно, ведь расстояние между Хоккайдо и Россией в этой местности всего около 14 километров.
Сейчас сотрудники природного парка пытаются выяснить, сколько животных перебралось на российскую территорию.
Напомним, что пятнистый олень (Сervus Nippon) обитает почти на всей территории Японии, в том числе на крупных и мелких островах, а также в некоторых частях Дальнего Востока (Приморье). В прошлом веке численность популяции этого животного снизилась до критической из-за деятельности браконьеров и охотников.
В Приморье пятнистый олень встречается редко и занесен в Красную книгу. Во всем мире он еще сохранился в Корее, северном Вьетнаме, на Тайване, в Китае и Корее. Главными врагами зверя остаются волки и бурые медведи.
Новости тематики
- Олененок приплыл в Россию из Японии на льдине
- В Приморье не смогли спасти тигрицу, попавшую в капкан
- Во Владивостоке открылась фотовыставка "Заповедное ожерелье Амура", посвященная Году ООПТ
- Ушел из жизни Тихон Шпиленок - директор Кроноцкого заповедника
- В Амурской области добычу россыпного золота будут отслеживать через космоснимки
- На Камчатке ученые за год идентифицировали 207 особей горбатых китов
- Во Владивостоке тигр получил имя и специальный ошейник с передатчиком
- Тигрица "Тихоня" сбежала из Центра реабилитации диких животных "Утес"
- В Хабаровском крае отловлена молодая конфликтная тигрица "Тихоня"
- Численность амурского тигра на Дальнем Востоке составляет порядка 550 особей
Новости раздела
- Олененок приплыл в Россию из Японии на льдине
- Раскрыты популярные места для подачи заявок на "дальневосточный гектар"
- Уезд Чинчхон Республики Корея и Уссурийск подписали соглашение
- Во Владивостоке курсанты МВД построились цифрой "8"
- Иностранцам на Дальнем Востоке России дали зеленый свет
- На Дальнем Востоке расцвел новый вид мошенничества
- Владивосток сравнили со старой дачей
- Выпускникам Дальнего Востока сложнее всего поступить в вузы
- В Приморье не смогли спасти тигрицу, попавшую в капкан
- Центр поддержки получателей дальневосточного гектара открыт в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Опальный мэр Владивостока пошел в контратаку
- На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
- По рублю ударят со всего размаха
- В Приморье создадут огромное производство
- На Дальнем Востоке женщина нашла у дороги 24 слитка золота
- На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей
- Рыбаков-любителей в Приморье возьмут за жабры
- Мусоровоз "собрал" несколько машин во Владивостоке
- За бесплатные "дальневосточные гектары" просят по 30 тысяч рублей
- Губернатор Приморья сделал важное заявление о ситуации с системой "ЭРА-ГЛОНАСС"