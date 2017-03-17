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Раскрыты популярные места для подачи заявок на "дальневосточный гектар"

17 Марта 2017, 18:26 | Дальний Восток

Минвостокразвития раскрыло данные о территориях, где поданы заявки на компактное получение от 20 до 80 участков. Все они могут быть преобразованы в новые населенные пункты – деревни и села, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В настоящее время информация доступна по селениям в Амурской области, Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Хабаровскому краю, Сахалинской области. Информация размещена в разделе Поселения на гектаре на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.  Сведения о коллективном размещении полезны тем людям, которые рассматривают для себя возможность получения земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», но точно не определились с местом, где брать землю.

«Концентрация земельных участков в одном месте дает возможности для развития кооперации, совместного решения вопросов управления территорией», - отметил руководитель Агентства   Валентин Тимаков.

Сейчас в селениях нет выраженной специализации. У граждан есть год, чтобы определиться с видом деятельности. «Создание кооперации – это одна из актуальных тем нашей повестки дня. Мы понимаем, что есть ряд направлений деятельности, которые не совместимы для развития в непосредственной близости. Например, животноводческая ферма не может быть рядом с рекреационной зоной. Агентство готово выступить в качестве медиатора», - отметил Валентин Тимаков

Как ранее отмечал вице-премьер – полпред Президента России Юрий Трутнев: «Мы очень старательно выбираем коллективные заявки, потому что там, где количество заявок более 20, мы уже можем помогать людям с точки зрения подведения необходимой инфраструктуры. Где еще более крупные заявки, мы ищем зародыши новых населенных пунктов и малых городов. Это сегодня очень важно для страны. Это и есть освоение Дальнего Востока. Все это системно поддерживается и институционально».

По словам заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева, сейчас подано 9177 коллективных заявок: «Больше всего таких заявлений – 3689 - поступило в Республику Саха (Якутия). На втором месте Приморье – 2384 заявки. На третьем – Хабаровский край – 915 заявок».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Путин  минвостокразвития  надел  заявка  Галушка  дальневосточный гектар 



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