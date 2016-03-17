В Приморье появились ракетные комплексы "Искандер-М"

Ракетное соединение в Приморье перевооружается на ОТРК «Искандер-М», сообщает деловая газета «Золотой Рог». На «Искандер-М» переходит третье по счёту соединение в Восточном военном округе Обучение военнослужащих проходит в Астраханской области.

«В ходе обучения ракетчики пройдут теоретическую и практическую подготовку, изучат материальную часть и тактико-технические характеристики новых ракетных комплексов, освоят методику перегрузки ракеты, заряжания пусковых установок, выполнят практические расчёты для ракетной стрельбы», – говорится в релизе пресс-службы ВВО.

Согласно информации, «это уже третье соединение на востоке страны, военные которого проходят переобучение с тактических ракетных комплексов "Точка-У" на ОТРК "Искандер-М"».

В пресс-службе напомнили, что «в 2015 году на современные комплексы перевооружили соединение, дислоцированное в Бурятии, а в 2013 году – в Еврейской автономной области».

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: "Искандер-М" – оперативно-тактический ракетный комплекс, оснащается как крылатыми, так и баллистическими ракетами. Он способен работать при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию и поражать цели на расстоянии до 500 километров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.