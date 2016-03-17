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В Приморье появились ракетные комплексы "Искандер-М"

17 Марта 2016, 12:19 | Дальний Восток

Ракетное соединение в Приморье перевооружается на ОТРК «Искандер-М», сообщает деловая газета «Золотой Рог». На «Искандер-М» переходит третье по счёту соединение в Восточном военном округе Обучение военнослужащих проходит в Астраханской области.

«В ходе обучения ракетчики пройдут теоретическую и практическую подготовку, изучат материальную часть и тактико-технические характеристики новых ракетных комплексов, освоят методику перегрузки ракеты, заряжания пусковых установок, выполнят практические расчёты для ракетной стрельбы», – говорится в релизе пресс-службы ВВО.

Согласно информации, «это уже третье соединение на востоке страны, военные которого проходят переобучение с тактических ракетных комплексов "Точка-У" на ОТРК "Искандер-М"».

В пресс-службе напомнили, что «в 2015 году на современные комплексы перевооружили соединение, дислоцированное в Бурятии, а в 2013 году – в Еврейской автономной области».

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: "Искандер-М" – оперативно-тактический ракетный комплекс, оснащается как крылатыми, так и баллистическими ракетами. Он способен работать при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию и поражать цели на расстоянии до 500 километров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: армия  искандер  ракетное соединение  ВВО  точка-у  ракета  восточный военный округ 



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Комментарии

  • Народ15:33, 17.03.2016#

    при чем здесь КНДР!!

  • Лесной тип15:55, 17.03.2016#

    Вот реально упыри. . пишут всякую уйню. Пятухи

  • Псевдоним22:38, 17.03.2016#

    вот уж точно гавностатья. сортирная.

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