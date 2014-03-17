www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

На Сахалине проект пляжа на берегу залива Анива рядом с заводом СПГ проходит экспертизу

17 Марта 2014, 17:57 | Дальний Восток
Рядом с заводом СПГ в районе бывшего поселка Пригородное на юге Сахалина будет обустроено место массового отдыха. Проект пляжа на берегу залива Анива проходит экспертизу, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе администрации Корсаковского городского округа.
 
Итоги развития Корсаковского района подвели в администрации муниципалитета на этой неделе. В завершение итогового заседания прозвучала приятная для корсаковцев новость. Разработан и проходит государственную экспертизу проект по благоустройству места массового отдыха населения в районе 11-13 км автомобильной дороги Корсаков - Новиково, а это значит, что строительство пляжа в районе бывшего поселка Пригородное начнется уже в ближайшее время.
 
Пляж в районе Пригородного был излюбленным местом отдыха корсаковцев до строительства рядом с бывшим поселком завода по сжижению природного газа. После ввода завода в эксплуатацию множество корсаковцев по-прежнему продолжают загорать и купаться в любимом месте - на фоне завода и газовозов.
 
 
Автор:
Теги: газпром  Сахалинская область  СПГ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru