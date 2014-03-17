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На Сахалине проект пляжа на берегу залива Анива рядом с заводом СПГ проходит экспертизу
17 Марта 2014, 17:57 | Дальний Восток
Рядом с заводом СПГ в районе бывшего поселка Пригородное на юге Сахалина будет обустроено место массового отдыха. Проект пляжа на берегу залива Анива проходит экспертизу, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе администрации Корсаковского городского округа.
Итоги развития Корсаковского района подвели в администрации муниципалитета на этой неделе. В завершение итогового заседания прозвучала приятная для корсаковцев новость. Разработан и проходит государственную экспертизу проект по благоустройству места массового отдыха населения в районе 11-13 км автомобильной дороги Корсаков - Новиково, а это значит, что строительство пляжа в районе бывшего поселка Пригородное начнется уже в ближайшее время.
Пляж в районе Пригородного был излюбленным местом отдыха корсаковцев до строительства рядом с бывшим поселком завода по сжижению природного газа. После ввода завода в эксплуатацию множество корсаковцев по-прежнему продолжают загорать и купаться в любимом месте - на фоне завода и газовозов.
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Теги: газпром Сахалинская область СПГ
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