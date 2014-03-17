На Сахалине проект пляжа на берегу залива Анива рядом с заводом СПГ проходит экспертизу

Рядом с заводом СПГ в районе бывшего поселка Пригородное на юге Сахалина будет обустроено место массового отдыха. Проект пляжа на берегу залива Анива проходит экспертизу, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе администрации Корсаковского городского округа.

Итоги развития Корсаковского района подвели в администрации муниципалитета на этой неделе. В завершение итогового заседания прозвучала приятная для корсаковцев новость. Разработан и проходит государственную экспертизу проект по благоустройству места массового отдыха населения в районе 11-13 км автомобильной дороги Корсаков - Новиково, а это значит, что строительство пляжа в районе бывшего поселка Пригородное начнется уже в ближайшее время.

Пляж в районе Пригородного был излюбленным местом отдыха корсаковцев до строительства рядом с бывшим поселком завода по сжижению природного газа. После ввода завода в эксплуатацию множество корсаковцев по-прежнему продолжают загорать и купаться в любимом месте - на фоне завода и газовозов.